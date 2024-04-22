Врач Чухачева: усилитель вкуса глутамат натрия может быть полезен, чтобы оздоровить диету

Врач-эндокринолог Ольга Чухачева: при условии правильного применения глутамат натрия способен приносить косвенную пользу.О глутамате натрия слышали многие – он используется в качестве пищевой добавки, усиливающей мясной вкус, и часто содержится в готовых продуктах или еде быстрого приготовления. Кроме того, широко применяется как приправа к блюдам азиатской кухни.Будучи усилителем вкуса, глутамат натрия подвергается критике: с его использованием связывают появление ряда патологий, включая астму, набор веса, диабет, опухоли. Но врач Чухачева отметила в комментарии «Газете.Ru», что на самом деле убедительных доказательств негативного воздействия глутамата натрия на человеческий организм нет, а доказательства его вреда были получены в испытаниях на животных с использованием крайне высоких доз.Чухачева указала на то, то усилитель вкуса глутамат натрия может быть полезен, чтобы оздоровить диету.«Он может повысить качество диеты. Например, глутамат можно добавить в заправку к овощному блюду для улучшения вкуса, что будет способствовать увеличению количества клетчатки в рационе», - поделилась диетолог.В свою очередь, нутрициолог Елена Давыдова обратила внимание на то, что глутамат натрия отличается более низким содержанием натрия по сравнению с поваренной солью. При избытке натрия в рационе возникают риски гипертонии, нарушений работы сердца и мозга, а применение глутамата позволяет снизить его содержание в повседневном меню.Давыдова заявила, что вопрос опасности этого усилителя вкуса изучался во многих исследованиях, его употребление в умеренной дозировке эксперт считает безопасным для организма.«Глутамат представляет собой натриевую соль обычной глутаминовой аминокислоты, которая естественным образом присутствует в нашем организме и продуктах, например помидорах, сыре, в богатой белком пище. Сам глутамат натрия получают путем ферментации крахмала, сахарной свеклы, сахарного тростника или патоки», - объяснила нутрициолог.

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