Аритмия и инфаркт: нарколог Поликарпов назвал последствия употребления коньяка

Нарколог Александр Поликарпов предупредил о негативных последствиях употребления коньяка.Не стоит воспринимать коньяк как средство от головной боли или как напиток, помогающий улучшить самочувствие при метеозависимости или гипотонии, – такую рекомендацию озвучил в беседе с «Газетой.Ru» нарколог Поликарпов. Врач подчеркнул: утверждения о пользе коньяка для улучшения самочувствия при перепадах артериального давления не соответствуют действительности.«Польза коньяка для стабилизации давления – распространенный миф», - сказал специалист.Поликарпов обратил внимание на то, что коньяк сам способен провоцировать скачки артериального давления. Последствием его приема может стать аритмия и связанные с ней инфаркт и инсульт.Нарколог пояснил, что алкоголь обладает свойством вызывать расширение сосудов, ведущее к снижению артериального давления. Но спустя время после этого расширения происходит сужение сосудов, вызывающее резкий подъем давления. Выдержать такой перепад в состоянии только очень крепкая сосудистая система, но если она ослаблена или если имеются хронические патологии, его последствием могут стать опасные для жизни состояния.«Коньяк вредит сердечно-сосудистой системе, а также может провоцировать аппетит: человек будет есть больше необходимого», - дополнил эксперт.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки