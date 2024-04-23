MDPI: клубника способствует здравому уму и твёрдой памяти

Клубника способствует сохранению здравого ума и твёрдой памяти, подтвердили изыскания учёныхДеменция в пожилом возрасте становится все более серьезной проблемой общественного здравоохранения, лишенной эффективного лечения. Нейродегенеративные заболевания, включая болезнь Альцгеймера (БА), могут развиваться десятилетиями до проявления симптомов, начиная со среднего возраста. Уровень инсулинорезистентности, одного из ключевых факторов риска деменции, также увеличивается в среднем возрасте.Известно, что потребление ягод, в том числе клубники, оказывает влияние на метаболизм и когнитивные функции, что приводит к предположению о возможности снижения риска развития деменции. Недавнее контролируемое исследование с участникми с избыточным весом, резистентностью к инсулину и субъективным ухудшением когнитивных функций, показало, что 12-недельное употребление порошка из клубники привело к улучшению памяти (p = 0,02; f Коэна = 0,45) и снижению депрессивных симптомов (p = 0,04; f Коэна = 0,39) у участников.Однако вмешательство не оказало влияния на метаболические показатели, что может быть обусловлено различными факторами, такими как размер выборки, продолжительность исследования или дозировка антоцианов в клубнике. Противовоспалительное действие антоцианов рассматривается как одно из главных объяснений этого эффекта.Эти результаты подчеркивают потенциальную роль употребления клубники в среднем возрасте для снижения риска деменции и поддержания здоровья мозга и психического благополучия. Однако для более точного определения преимуществ исследованиями с более длительным сроком вмешательства, большими группами и различными дозировками антоцианов требуются дальнейшие исследования.

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