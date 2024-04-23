Кальций на завтрак может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале BMC Public Health, ученые выяснили, связано ли количество кальция, потребляемого за завтраком и ужином, с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) среди населения в целом.Кальций, важнейший элемент питания, помогает предотвратить и контролировать сердечно-сосудистые заболевания, регулируя кровеносные сосуды, мышечные сокращения, нервную передачу, выработку гормонов, жировую массу, кровяное давление и уровень липидов в крови. Циркадные часы у животных управляют циркадными ритмами, которые представляют собой биологические ритмические закономерности, которые длятся 24 часа.Диета — важный внешний элемент, влияющий на синхронизацию циркадных часов. Недавние исследования показывают, что потребление кальция может влиять на физиологические изменения в нейрональных клетках циркадного типа пейсмейкера и изменять экспрессию генов биологических часов.Однако связь между потреблением кальция в разное время суток и сердечно-сосудистыми заболеваниями неясна.В настоящем исследовании изучалась связь между потреблением кальция за ужином и завтраком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.В нем приняли участие 36 164 человека из США (17 456 мужчин, 18 708 женщин, включая 4 040 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями) из Национальных обследований здоровья и питания 2013–2018 годов. Учены разделили участников на пять групп в зависимости от потребления ими кальция во время вечернего и раннего утреннего приема пищи.Исследование было сосредоточено на доле потребления кальция во время вечернего и утреннего приема пищи (? = потребление кальция с ужина / потребление кальция с завтраком).Конечной точкой исследования было сердечно-сосудистое заболевание, основанное на самооценке стенокардии, сердечной недостаточности, инсульта, ишемической болезни сердца или сердечного приступа.Потенциальные искажающие факторы включали возраст, пол, уровень образования, статус курения, физическую активность, семейное положение, годовой доход, потребление алкоголя, индекс массы тела (ИМТ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), мочевую кислоту (УК), общий холестерин (ОХ), гипертония и диабет 2 типа (СД2).После корректировки искажающего фактора исследователи использовали логистическую регрессию для расчета отношения шансов (ОШ) для взаимосвязи между процентом потребления кальция ночью и утром и сердечно-сосудистыми заболеваниями.Они использовали модели диетической замены, чтобы исследовать изменения риска сердечно-сосудистых заболеваний, заменяя 5,0% кальция из ужина потреблением кальция утром.Команда провела домашние интервью с отдельными людьми и собрала данные в мобильном центре тестирования. Из исследования были исключены лица младше 20 лет, беременные женщины, люди с неполными данными, те, кто потребляет более 4500 ккал в день, и те, кто принимает добавки кальция.Они оценивали потребление пищи, используя 24-часовой обзор диеты, проведенный в течение двух дней подряд. Они оценили потребление питательных веществ, используя рекомендации Министерства сельского хозяйства США по продуктам питания и питательным веществам для диетических исследований. Они провели исследования чувствительности, чтобы проверить достоверность результатов исследования.Лица из верхнего квинтиля показали более высокую вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, чем лица из нижнего квинтиля, со скорректированным значением ОШ сердечно-сосудистых заболеваний 1,2.При сохранении постоянного общего потребления кальция замена 5,0% потребления кальция во время ужина потреблением кальция за завтраком снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6,0%.Завтрак с утренними перекусами или ужин с вечерними закусками снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6% (ОШ, 0,9). По сравнению с самым нижним квинтилем завтрак и утренние перекусы в качестве завтрака или ужина, а также вечерние перекусы в качестве ужина в самом верхнем ?-квинтиле значительно снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний со скорректированным ОШ 1,1 и 1,1 соответственно.Употребление ужина с вечерними перекусами и завтрака с утренними перекусами дало скорректированный ОШ 1,1. Среди людей с избыточным весом и ожирением скорректированное отношение шансов сердечно-сосудистых заболеваний в верхнем квинтиле ? составило 1,2 после поправки на различные мешающие переменные.Циркадные часы управляют несколькими сердечно-сосудистыми процессами, включая функцию эндотелия, образование тромбов, артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Базовый ARNT-подобный белок 1 спираль-петля-спираль (Bmal1), первичный часовой ген, регулирует абсорбцию и метаболизм кальция.Периоды сна улучшают способность удерживать кальций. Циркадный ритм влияет на путь воспалительного ядерного фактора каппа B (NF?B), метаболизм и адаптивность иммунной системы.Исследование показало, что те, кто потребляет кальций за ужином и завтраком в верхнем процентиле, более склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты показывают, что распределение потребления кальция между двумя приемами пищи имеет решающее значение.Исследование продемонстрировало положительную корреляцию между значением ? и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Замена 5,0% потребления кальция во время ужина таким же количеством кальция во время завтрака снизила риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6,0%. Однако необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих результатов.

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