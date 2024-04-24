Врач Садыкова назвала признаки рака поджелудочной, одного из самых тяжелых онкозаболеваний

При развитии рака поджелудочной железы могут быстро возникать метастазы, что делает его устойчивым к лечению, предупредила онколог Лиана Садыкова.Врач-онколог Садыкова отметила, что говоря о раке поджелудочной железы, медики относят его к самым тяжелым онкозаболеваниям, которым свойственно быстрое агрессивное развитие и стойкость, делающих их трудноизлечимыми. Особенно опасным является возникновение протоковой аденокарциномы, которая является самым агрессивныой разновидностью опухолей, возникающих в поджелудочной железе. Садыкова обратила внимание: когда в поджелудочной железе возникает опухоль, то даже при небольшом размере она быстро дает метастазы в другие органы, достигая печени, желудка и кишечника. Это значительно снижает эффективность лечения или делает невозможными какие-то методы терапии.Онколог Садыкова сообщила, что подверженность этому тяжелому онкозаболеванию в последние годы возросла (особенно среди женщин).«Рак поджелудочной железы входит в пятерку самых тяжелых онкозаболеваний, уступая только раку молочной железы, легкого, желудка и кишечника. Статистика последних лет, к сожалению, показывает рост заболеваемости среди мужчин (11%) и женщин (23%)», - поделилась врач с «Газетой.Ru».Также Садыкова назвала признаки рака поджелудочной, одного из самых тяжелых онкозаболеваний. Среди первых симптомов возникают проблемы с работоспособностью и тонусом: заболевшие быстро устают, перестают справляться с привычными нагрузками, могут ощущать резкую слабость.«Самыми ранними признаками рака поджелудочной железы являются: слабость и упадок сил, железодефицитная анемия, повышение уровня сахара в крови, в некоторых случаях – расстройства пищеварения в виде частой изжоги, тошноты и рвоты после приема пищи, метеоризма», - уточнила эксперт.На поздних стадиях возникают более выраженные симптомы в виде частых болей в правом подреберье, желтухи, интоксикации, резкой потери веса, увеличенного живота.«Несмотря на сложность диагностики и лечения этого вида рака, в современной онкологии появились новые методики, которые позволяют добиться заметного прогресса в лечении и улучшении самочувствия онкобольных», - констатировала врач.

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