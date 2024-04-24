Нутрициолог Тиханычева рассказала о причинах тяги к кислому и жирному

Нутрициолог, специалист по аюрведе Жанна Тиханычева назвала причины тяги к кислой и жирной еде.«Если вам хочется кислых продуктов, то это может говорить о низкой кислотности желудочного сока или нехватке витамина С», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.Как отметила специалист, в таком случае в рацион стоит добавить цитрусовые, болгарский перец, квашеную капусту.Желание есть жирную пищу, по словам Тиханычевой, говорит о нехватке жирорастворимых витаминов А, Е, D и К, а также омега-3 жирных кислот.

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