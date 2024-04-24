Добавьте этот овощ в салат — и вы не узнаете себя в зеркале: рецепт настоящей витаминной бомбы

На полках в магазинах появляется все больше сезонных овощей — это ли не повод приготовить что-то новое? Более того, полезные продукты необязательно будут стоить дорого, зато точно пойдут во благо здоровью и красоте.Врачи настоятельно рекомендуют есть овощи каждый день, ведь это прекрасный источник клетчатки, витаминов и минералов. Огурцы, помидоры, морковь, зелень, капуста — все это отлично сочетается с мясом и гарнирами, содержит мало калорий и поможет как можно дольше не испытывать чувство голода.Одно из самый популярных овощных блюд — это салат. Единого рецепта нет, каждая хозяйка делает по вкусу, заправляя салат маслом, сметаной или соусом. Однако есть овощ, который точно стоит добавить в такое привычное блюдо. Речь идет о редисе.«Свежий редис уже можно найти на полках всех магазинов. Этот овощ богат клетчаткой, витаминами группы В и РР, а также микро- и макроэлементами, такими как калий, кальций, фосфор, магний, железо», — говорит диетолог.При этом редис на 93% состоит из воды и благодаря этому имеет очень низкую калорийность: около 20 ккал на 100 граммов — идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть к лету, при этом разнообразить свой рацион.Дело в том, что этот овощ сочетается почти с чем угодно: другими овощами, белковыми продуктами — мясом, рыбой, птицей, яйцами, сложными углеводами — картофелем или крупами.Рецепт салата с редисом для здоровья и красотыогурцы — 250 граммов;редис — 250 граммов;морковь свежая — 1 штука;петрушка — 1 пучок;уксус яблочный — 1/2 столовой ложки;соль, перец — по вкусу;масло растительное нерафинированное — 3 столовые ложки.Для начала огурцы и редис нарежьте соломкой.Теперь очередь моркови: ее надо натереть на крупной терке.Следующий этап — петрушка. Просто мелко нарежьте целый пучок.Все овощи кладем в большую миску и тщательно перемешиваем. Солим и перчим по вкусу.Добавляем половину столовой ложки яблочного уксуса и заправляем 2-3 столовыми ложками нерафинированного растительного масла.Также такой салат можно заправить несладким греческим йогуртом или сметаной.Все, блюдо можно подавать на стол! Чтобы получился полноценный прием пищи, добавьте немного белка — например, курицу или рыбу, а также сложных углеводов — картофель, цельнозерновой хлеб, крупу или макароны.Рецепты полезных блюд от врачейПродуктами, улучшающими память, ученые считают фрукты и овощи, цельнозерновые, рыбу, полезные жиры, травы и семена. На основании этих данных можно буквально по ингредиентам собрать отличное блюдо для улучшения памяти, например полезный свекольно-ореховый салат.Любой салат так и хочется заправить майонезом. Вовсе не обязательно покупать его в магазине, лучше сделайте домашний — он будет в разы полезнее.Здесь можно найти рецепт полезного завтрака (особенно актуально для тех, кто худеет). Быстро, вкусно и полезно.И, конечно, мы не забыли про десерт. Что готовить — полезные блины или кекс? Решать вам!

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