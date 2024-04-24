Медик назвала условия для нормального ритма рабочего дня

Физические упражнения в процессе рабочего дня жизненно необходимы, считает зав. отделом Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Чувашии Антонина Табардак.Для занятий производственной гимнастикой не требуется ни специальной обуви, ни соответствующего инвентаря. Только желание быть здоровым.«Комплекс упражнений прост в выполнении и не требует высокой физической активности. Оптимально использовать ходьбу на месте, наклоны туловища, упражнения для мышц плечевого пояса, повороты головы. Производственной гимнастике следует уделять по 10 минут дважды в день», - рекомендует медик.Переключение с одного вида работы на другой, чередование умственной и физической деятельности является наиболее эффективным отдыхом.Производственная гимнастика – это профилактика геморроя, простатита, ожирения, гастрита, заболеваний суставов и позвоночника.

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