«И после можно заразиться»: врач Дадашева ответила на 3 частых вопроса о взрослых прививках
Прививкам для детей посвящена масса статей, публикаций и постов в социальных сетях, да и вакцинация взрослых — животрепещущая тема. Особенно сейчас, в сезон клещей, повышенного риска заболеть корью или подхватить кишечную инфекцию в зоне паводка.
Так надо ли вакцинироваться, если вы уже давно не ребенок? На три популярных вопроса о прививках для взрослых ответила Динара Дадашева — аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
1. Нужно ли вакцинироваться, если в детстве меня уже прививали?
Такой вопрос обычно задают, когда речь идет о вакцинации от детских болезней: кори, коклюша, краснухи, ветрянки или паротита. Прививки от этих инфекций большинство людей действительно получают в детстве, однако это не гарантирует пожизненного иммунитета. Со временем иммунная защита ослабевает, а организм становится более уязвимым. Кроме того, человек может банально не знать, вакцинировался ли он в детстве, и не иметь соответствующего прививочного сертификата.
В этом случае предварительно стоит сдать анализы на антитела к инфекциям. Если они отсутствуют или находятся на низком уровне, прививаться стоит. Помимо того, перед прививкой обязательно стоит проверить свое здоровье, как минимум — проконсультироваться с терапевтом и при необходимости по его рекомендации сдать базовые анализы. Это важно, так как человек не всегда осведомлен о наличии у него каких-либо хронических заболеваний, при которых вакцинация может быть противопоказана.
Когда делать повторную прививку
От дифтерии, столбняка, краснухи, паротита и гепатита B врачи советуют прививаться раз в 10 лет. Ревакцинацию от кори можно выполнить в возрасте 25 лет, а затем повторить в 45 лет — после сдачи анализов на антитела.
От клещевого энцефалита следует ревакцинироваться раз в три года — после завершения полного курса вакцинации.
От гриппа стоит прививаться ежегодно. Это связано с большим разнообразием штаммов инфекции. Ежегодно эксперты анализируют эпидемиологическую обстановку, проверяют статистику по штаммам прошлых лет.
2. Правда, что после прививки все равно можно заболеть? Зачем же тогда прививаться?
В редких случаях человек действительно может заразиться, даже если ранее он прививался. Однако это не должно уменьшать значения прививок. Во-первых, в случае заражения вакцина поможет снизить вирусную нагрузку. Болезнь будет протекать в более легкой форме, а риск осложнений снизится, в том числе и серьезных. Вакцинированный человек реже страдает от неприятных симптомов, а после болезни его организм быстрее восстанавливается.
Прививки также позволяют сформировать коллективный иммунитет. Чем больше в обществе вакцинированных людей, тем меньше вероятность распространения инфекции. Это важная социальная миссия: вы защищаете тех людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям или из-за непереносимости отдельных компонентов вакцин. Например, людям с аллергией на белок куриного яйца нельзя использовать вакцины от гриппа, в состав которого могут входить частицы этого компонента.
3. Можно ли заразиться от вакцины? И не убьет ли она мой иммунитет?
Вакцины разработаны для того, чтобы стимулировать иммунную систему человека. Они защищают от заболеваний, а не вызывают их. Значительная часть современных вакцин — инактивированные, в их состав входят «убитые» возбудители инфекций или их фрагменты. Существуют и так называемые живые вакцины, но и в них содержатся исключительно ослабленные микроорганизмы. Их действия хватает для выработки достаточного иммунного ответа, но вызвать полноценную форму заболевания они не способны.
Вакцины укрепляют иммунную систему: учат ее распознавать возбудителей заболеваний и отражать их атаки. Это своего рода тренировка, которая в дальнейшем помогает иммунитету быстрее справиться с инфекцией, если та попадет в организм.
Перед тем как получить одобрение, вакцины проходят многочисленные и сложные проверки на безопасность и эффективность. Основная цель таких исследований — убедиться, что препарат качественно выполняет свои функции, и при этом не вызывает нежелательных реакций. Побочные эффекты после вакцинации могут возникать: головная боль, небольшая температура, покраснение в зоне инъекции. Однако эти симптомы обычно протекают в легкой форме и быстро проходят.
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