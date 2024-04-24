«И после можно заразиться»: врач Дадашева ответила на 3 частых вопроса о взрослых прививках

Споры относительно детских прививок не утихают много лет, вопросы в отношении вакцинации взрослых еще более актуальны. Многие просто не считают это необходимостью. Но это ошибочное мнение. На самые популярные вопросы о прививках отвечает врач.Прививкам для детей посвящена масса статей, публикаций и постов в социальных сетях, да и вакцинация взрослых — животрепещущая тема. Особенно сейчас, в сезон клещей, повышенного риска заболеть корью или подхватить кишечную инфекцию в зоне паводка.Так надо ли вакцинироваться, если вы уже давно не ребенок? На три популярных вопроса о прививках для взрослых ответила Динара Дадашева — аллерголог-иммунолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.1. Нужно ли вакцинироваться, если в детстве меня уже прививали?Такой вопрос обычно задают, когда речь идет о вакцинации от детских болезней: кори, коклюша, краснухи, ветрянки или паротита. Прививки от этих инфекций большинство людей действительно получают в детстве, однако это не гарантирует пожизненного иммунитета. Со временем иммунная защита ослабевает, а организм становится более уязвимым. Кроме того, человек может банально не знать, вакцинировался ли он в детстве, и не иметь соответствующего прививочного сертификата.В этом случае предварительно стоит сдать анализы на антитела к инфекциям. Если они отсутствуют или находятся на низком уровне, прививаться стоит. Помимо того, перед прививкой обязательно стоит проверить свое здоровье, как минимум — проконсультироваться с терапевтом и при необходимости по его рекомендации сдать базовые анализы. Это важно, так как человек не всегда осведомлен о наличии у него каких-либо хронических заболеваний, при которых вакцинация может быть противопоказана.Когда делать повторную прививкуОт дифтерии, столбняка, краснухи, паротита и гепатита B врачи советуют прививаться раз в 10 лет. Ревакцинацию от кори можно выполнить в возрасте 25 лет, а затем повторить в 45 лет — после сдачи анализов на антитела.От клещевого энцефалита следует ревакцинироваться раз в три года — после завершения полного курса вакцинации.От гриппа стоит прививаться ежегодно. Это связано с большим разнообразием штаммов инфекции. Ежегодно эксперты анализируют эпидемиологическую обстановку, проверяют статистику по штаммам прошлых лет.2. Правда, что после прививки все равно можно заболеть? Зачем же тогда прививаться?В редких случаях человек действительно может заразиться, даже если ранее он прививался. Однако это не должно уменьшать значения прививок. Во-первых, в случае заражения вакцина поможет снизить вирусную нагрузку. Болезнь будет протекать в более легкой форме, а риск осложнений снизится, в том числе и серьезных. Вакцинированный человек реже страдает от неприятных симптомов, а после болезни его организм быстрее восстанавливается.Прививки также позволяют сформировать коллективный иммунитет. Чем больше в обществе вакцинированных людей, тем меньше вероятность распространения инфекции. Это важная социальная миссия: вы защищаете тех людей, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям или из-за непереносимости отдельных компонентов вакцин. Например, людям с аллергией на белок куриного яйца нельзя использовать вакцины от гриппа, в состав которого могут входить частицы этого компонента.3. Можно ли заразиться от вакцины? И не убьет ли она мой иммунитет?Вакцины разработаны для того, чтобы стимулировать иммунную систему человека. Они защищают от заболеваний, а не вызывают их. Значительная часть современных вакцин — инактивированные, в их состав входят «убитые» возбудители инфекций или их фрагменты. Существуют и так называемые живые вакцины, но и в них содержатся исключительно ослабленные микроорганизмы. Их действия хватает для выработки достаточного иммунного ответа, но вызвать полноценную форму заболевания они не способны.Вакцины укрепляют иммунную систему: учат ее распознавать возбудителей заболеваний и отражать их атаки. Это своего рода тренировка, которая в дальнейшем помогает иммунитету быстрее справиться с инфекцией, если та попадет в организм.Перед тем как получить одобрение, вакцины проходят многочисленные и сложные проверки на безопасность и эффективность. Основная цель таких исследований — убедиться, что препарат качественно выполняет свои функции, и при этом не вызывает нежелательных реакций. Побочные эффекты после вакцинации могут возникать: головная боль, небольшая температура, покраснение в зоне инъекции. Однако эти симптомы обычно протекают в легкой форме и быстро проходят.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки