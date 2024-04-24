Молочница: как кандидоз может стать проблемой

Диплоидный грибок - очень распространенная грибковая инфекия. Большинство людей имеет его в своем организме, и для большинства он вообще не является проблемойЕсли вы не совсем здоровы, может ли молочница быть в этом виновата? В этой статье британский остеопат и натуропат, доктор Леон Чейтоу, автор книги «Диплоидный грибок: Природные средства от грибковой инфекции», обсуждает ее опасности и, что еще важнее, как справиться с этой чрезвычайно распространенной инфекцией.Что такое кандидоз, и как он становится проблемой?Прошедший обучение в Великобритании, Чейтоу вел медицинскую практику в Великобритании около 30 лет, прежде чем переехать в Грецию, где он проживает в настоящее время."В середине 1980-х годов я начал замечать увеличение числа пациентов, которые приходили ко мне с ... проблемами с кишечником ... заболеваниями, связанными с грибком ... с проблемами с кожей ... вагинитом [и] усталостью ...Меня серьезно беспокоило то, что вызывало эти перемены в моих пациентах, - говорит Чейтоу. В то время я столкнулся с книгой доктора Крук «Связь грибков» [и] начал понимать, с чем я имею дело".По мере продолжения исследования, которое в конечном итоге привело к публикации его книги в 1985 году, он начал видеть связи между хронической усталостью, хронической болью и симптомами фибромиалгии.Книга Крука сыграла важную роль в моем путешествии по естественному здоровью. Я прочитал его книгу в 1985 году - в том же году я закончил свою резидентскую семейную практику и основал собственную медицинскую практику.К сожалению, мне абсолютно промыли мозги фармакологической моделью, но я прочитал его книгу, и, как и у большинства врачей, у меня были пациенты, проявляющие данные симптомы.Я попробовал метод Крука. Но из-за того, что мне так промыли мозги, я думал, что основное внимание должно быть уделено избавлению от грибка, я назначал противогрибковые средства и никогда не обращался к диете. И, как вы думаете, что? Ничего удивительно; метод никогда не работал.Перенесемся вперед на шесть или семь лет. У меня еще один пациент, маленький ребенок, страдающий хронической диареей, проявляющий признаки расстройства аутистического спектра (ASD), а также классические признаки кандидоза, представленные в книге Крука.На этот раз я был мудрее и решил прибегнуть к диетическим вмешательствам, которые он назначал, и подумать только, это сработало как по волшебству. Этот случай открыл мне глаза и направил меня на путь пищевой медицины.Что такое кандидоз, и как он становится проблемой?Диплоидный грибок - очень распространенная грибковая инфекия. Большинство людей имеет его в своем организме, и для большинства он вообще не является проблемой. Однако, если ваша иммунная система ослаблена, например, от воздействия антибиотиков, плохой диеты или отсутствия сна, кандидоз может начать выходить из-под контроля."Проблема заключается в смеси между современным образом жизни и диетой", - говорит Чейтоу. "Это может быть целый ряд особенностей, которые [предполагают] некоторую степень ослабления иммунитета; не крайнюю степень, просто его недостаточно хорошую работу ... Проблемы, похоже, начинаются в кишечнике ...Кажется, что изменения в кишечной флоре - что может быть результатом приема антибиотиков; а может просто быть связано с фактором питания (диета с высоким содержанием сахара, высоким содержанием рафинированных углеводов) - приводят к изменению поведения кишечника, при котором грибок может измениться. Нормальная флора кишечника производит биотин. Так происходит в нормальной здоровой флоре.Биотин подавляет способность грибка превращаться в более агрессивную мицелиальную форму, в которой он может фактически пустить маленькие корешки [и] проникнуть в мембрану слизистой оболочки кишечника, запуская процесс, при котором мы начинаем поглощать токсины из кишечника, и начинаем проявлять симптомы чувствительности аллергического типа по всему телу.Это может быть боль. Это может быть усталость. Это может быть множество других симптомов. Изменение нормальной флоры, по-видимому, является ключом к исправлению проблемы, поскольку она обычно контролирует грибок. Грибок всегда присутствует в организме, но он не агрессивен. Как только мы теряем функциональность нормальной флоры кишечника, начинаются проблемы".Признаки и симптомы кандидозаОдним из основных (и наиболее ярко выраженных) клинических симптомов кандидоза является белый налет на языке. Когда ваш микробный баланс нормальный, язык обычно чистый и розовый.Другие распространенные симптомы, указывающие на то, что грибок вышел из под контроля:Интересно, что Чейтоу также обнаружил, что симптомы кандидоза имеют много общего с симптомами, связанными с неправильным дыханием. Он потратил более десяти лет на изучение биохимических эффектов дисфункции дыхания, что также чрезвычайно распространено; и многие из них идентичны проблемам с грибком."Я начал замечать, что молодые женщины с проблемами, связанными с грибком, [также] имели склонность к дыханию верхней частью грудной клетки. У женщин это очень распространено, - говорит он.«Эти нарушения характера дыхания приводят к ряду симптомов, [включая] симптомы, связанные с кишечником (потому что сужение гладких мышц возникает, когда вы находитесь в состоянии респираторного алкалоза или учащенного дыхания) [и усталости].Они проявляли все симптомы, которые, как я думал, связаны с грибком. Многие проблемы, связанные с грибком, усугубляются нарушениями общего характера дыхания. Это не патология, а просто дисфункция ...Они не связаны между собой, [но] очень похожие симптомы могут возникать с обоих сторон. Иногда они происходят одновременно, а вы разбираетесь только с одним. В идеале, нужно придерживаться образа жизни, который будет включать улучшенную технику дыхания и диету.Проблема в том, что если вы сосредотачиваетесь только на диете и очевидном разрастании грибка, и не имеете дело с тем, следствием чего оно является; а это чрезвычайно распространенная проблема; вы игнорируете часть истории."Один из наилучших способов справиться с любой дисфункцией дыхания, которая у вас может быть, - это ознакомиться с методикой дыхания Бутейко.Дыхание обычно не принимается во внимание, когда речь заходит о здоровье, но правильное дыхание может улучшить насыщение вашего тела кислородом, в том числе вашего мозга, а также оно является мощным методом снятия стресса и тревоги - психических факторов, которые могут негативно повлиять на ваше физическое здоровье, если оставить их без внимания.Как контролировать кандидозЧтобы контролировать кандидозный грибок, который обычно является частью вашей нормальной флоры; не обязательно патоген, а скорее «паразитическая», при случае, инфекция - вам нужно лишить ее источника питания, тем самым подавляя ее естественным образом, а не убивая ее сразу.Кандидоз можно рассматривать как нахлебника, который использует ваши ошибки, когда вы не в состоянии следовать правильному образу жизни, или активно подвергаетесь воздействию медицинской парадигмы, которая использует лекарства в качестве единственно верного решения.Очень часто эти препараты, например, антибиотики, стероидные гормоны и оральные контрацептивы, изменят вашу внутреннюю среду, позволяя грибку превратиться в инвазивную форму инфекции, которая может вызвать серьёзные проблемы."Формула, которую я пытаюсь использовать в качестве всеобъемлющего подхода ко всем этим хроническим проблемам, заключается в том, чтобы попытаться упростить ее, чтобы усилить иммунную функцию каким угодно способом; уменьшите адаптивную нагрузку на систему. Решение может быть в улучшении образа жизни, лучшем сне, увеличении количества упражнений и улучшенной, обогащенной диете.Прекратите подкармливать грибок, прекратите вредить своей иммунной системе и восстановите флору кишечника насколько это возможно, - говорит Чейтоу. - Находясь под контролем, грибок сам о себе позаботится. Вам не нужно убивать его ... У нас есть этот естественный прекрасный симбиоз с нашей флорой кишечника. Он поддерживает в нас жизнь. Он делает нас здоровыми. Но если мы нарушим его, за это придется дорого заплатить."Ключевые стратегии лечения: отказ от антибиотиков и оптимизация рационаОтказ от антибиотиков является одной из важных профилактических стратегий. Принимайте их только если от этого зависит ваша жизнь. Также избегайте антибиотиков в вашей пище. Это означает избегать продуктов из животных, выращенных в концентрированных операциях по кормлению животных (CAFOs), так как большинство из них регулярно получают с едой антибиотики с низкой дозой, чтобы противодействовать плохой санитарии, условиям жизни в переполненном помещении и стимулировать рост.До 80 процентов антибиотиков, используемых в Соединенных Штатах, используются в сельском хозяйстве, так что это значительный источник воздействия. Также избегайте ненужных гормонов, таких как контрацептивы и сахар. В идеале, в вашей диете должно быть мало чистых углеводов, много высококачественных жиров и достаточно белков. Как отметил Чейтоу:«Диета - это самое важное. Продукты питания должны быть настолько необработанными, насколько это возможно ... Средиземноморская диета является идеальной. Это рыба (не выращенная, если возможно) [и] постное мясо ... Сельскохозяйственная промышленность является основным пользователем антибиотиков [поэтому] здесь мы больше всего подвержены риску ... Овощи, фрукты - не слишком много очень сладких фруктов в начале программы питания против кандидоза, но, конечно, фрукты, такие как папайя, прекрасны.Отказ от всего, что может спровоцировать ферментацию. Сахар - самое важное из того, что нужно избегать. Вначале нужно отказаться даже от меда, в первый месяц или два анти-грибковой программы питания."Ферментированные продукты - отличный источник пробиотиковВысококачественные пробиотические добавки действительно могут быть дорогими, но вы можете легко сократить ваш бюджет, используя вместо этого ферментированные в домашних условиях овощи. Я лично не принимаю пробиотиков. Я использую высококачественные ферментированные овощи, которые содержат НАМНОГО более жизнеспособные полезные организмы, чем коммерческие пробиотики.Чейтоу также рекомендует использовать пребиотические фруктоолигосахариды (FOS), которые помогают улучшить функциональность нормальной флоры кишечника и могут приниматься в форме порошка."Я абсолютно согласен с тем, что ферментированные продукты это идеальный вариант», - говорит он. «[Но] это иногда слишком резкий скачок для людей на ранних стадиях. Это полностью вне их культуры. Это то, с чем я пытаюсь познакомить людей, когда представляется возможность ... Чем это сложнее, чем дороже, чем труднее, тем меньше вероятность того, что с вами согласятся."Недостатком FOS является то, что он потенциально может привести к бактериальному разрастанию в тонком кишечнике. Такое случается крайне редко, но, такие случаи были зарегистрированы. Более естественным подходом к получению большего количества пребиотиков является употребление большего количества продуктов с высоким содержанием клетчатки.Существуют устройства, контролирующие потребление питательных веществ. Попытайтесь потреблять более 40-70 граммов клетчатки в день. Возможно, вы не сможете этого сделать, если не используете добавку клетчатки, такую как семена чиа, которые являются цельной пищей или шелуху подорожника. (Убедитесь, что она органическая, поскольку подорожник выращивается повсеместно и загрязняется большим количеством пестицидов).Я потребляю около 3 столовых ложек обеих добавок каждый день; таким образом мое ежедневное потребление клетчатки составляет до 80 граммов. Клетчатка действует как великолепный субстрат для питания здоровых бактерий, которые могут фактически удваиваться примерно каждые 20 минут, когда они получают питательные вещества, в которых нуждаются.Полезные добавкиСписок добавок которые рекомендует против кандидоза Чейтоу почти идентичен тем, которые, насколько известно, улучшают состояние митохондрий, что является очевидно беспроигрышным вариантом!К ним относятся:Каприловая кислота, триглицерид средней цепи (MCT) с восемью атомами углерода (поэтому он также известен как C8). Хотя он содержится в кокосовом масле, вы также можете купить масло MCT либо чистый C8, либо в сочетании с каприновой кислотой (C10). Ни один другой источник пищи не превращается в кетоны легче, чем C8, а кетоны - великолепное эффективное топливо для вашего тела.Каприловая кислота также является мощным противогрибковым средством, и Чейтоу рекомендует его вместо противогрибковых препаратов.Берберин, основной активный ингредиент желтокорня, обладает антибактериальными, противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Он также очень эффективен для оказания помощи митохондриальным функциям.Эхинацея, которая помогает поддерживать здоровую иммунную систему, также обладает антибактериальными и антибиотическими свойствами.Кора муравьиного дерева - еще один мощный противогрибковый агент, который останавливает развитие диплоидного грибка. Интересно, что основным компонентом этой коры является бета-лапахон, который также является очень мощным катализатором для молекулы, называемой NAD +.Эта молекула является рецептором электронов в цепи переноса электронов в митохондриях. Он также действует как сигнальная молекула. Это сенсор стресса и болезней.Количество NAD + сокращается с возрастом, и исследователи, ищущие лекарство против старения, идентифицировали эту молекулу как один из основных механизмов контроля замедления процесса старения. На самом деле это может быть самым критическим механизмом. У коры муравьиного дерева есть дополнительное преимущество в том, что она недорогая в сравнении с другими добавками.Алоэ содержит мукополисахарид с мощными иммунными свойствами. Оно также приносит пользу вашим митохондриям. Я выращиваю около 300 растений алоэ в моем дворе, и каждый день я добавляю два больших листа алоэ в мой смузи.

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