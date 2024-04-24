Названо идеальное время для первой чашки кофе
По словам Исапа, нужно выждать как минимум час после пробуждения.
«Когда вы проснулись, уровень кортизола находится на своем пике. Кортизол, который ассоциируют со стрессом, повышает тревожность, и употребление кофеина в это время может привести к нежелательному взаимодействию с кортизолом или даже к нечувствительности к кофеину», — сказал он.
Исап уточнил, что толерантность к кофеину выражается в дневной сонливости, которая возникает, несмотря на выпитый кофе.
«В течение дня ваш мозг вырабатывает химическое вещество под названием аденозин. По сути, он способствует сну; пока вы бодрствуете, он накапливается и помогает почувствовать сонливость. Но кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, которые поддерживают внимательность и способствуют бодрствованию. Если у вас когда-либо были проблемы со сном после употребления кофе в течение дня, возможно, именно поэтому», — заключил он.
Ранее диетолог Лиза Янг рассказала о полезном свойстве кофе. По ее словам, исследование, проведенное в 2023 году, обнаружило, что люди, которые никогда не пили кофе или пили его редко, начинали худеть, как только включали напиток в свой ежедневный рацион.
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