Диетолог Садыгова: регулярный крепкий сон более шести часов может давать эффект похудения

Врач-диетолог Шафаг Садыгова: продолжительный качественный ночной сон способствует потере жира на животе и общему похудению.Врач Садыгова констатировала в интервью: вес человека и то, как он спит по ночам, тесно связаны.«Для похудения иногда достаточно просто нормализовать сон», - заявила медик «Газете.Ru».Специалист отметила, что качество ночного сна оказывает серьезное влияние на производство гормонов в организме. В свою очередь, соотношение разных гормонов влияет на механизмы аппетита и голода, метаболизм глюкозы и жиров. Так, например, систематический недосып ведет к дисбалансу двух гормонов, лептина и грелина, последствием которого становится возникновение повышенного аппетита и неспособности ощущать сытость при нормальных объемах еды.Хороший сон, наоборот, помогает нормализовать процессы выработки гормонов и обмена веществ, защищая от избыточного жироотложения. Диетолог Садыгова отметила, что регулярный крепкий сон более шести часов может давать эффект похудения.«Дефицит сна, когда человек спит менее шести часов, повышает риск развития ожирения и сахарного диабета второго типа. Также доказано, что дефицит сна может приводить к нарушению метаболизма глюкозы, тем самым опосредованно влиять на развитие сахарного диабета», - объяснила врач-эндокринолог.Для улучшения качества ночного сна медик посоветовала содержать в чистоте и уюте спальное место, тщательно его проветривать и укрывать от проникновения света.

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