Ирина Мальцева, биолог-генетик, клинический психолог и нутрициолог, выделила в интервью радио Sputnik ряд продуктов, которые, по ее утверждению, не только могут снизить риски развития онкологических заболеваний, но и способствуют их лечению.Мальцева объяснила, что искусственный интеллект провел сравнение таких продуктов, как терпкий виноград, морковь, сельдерей, зеленый чай, апельсины, брокколи, укроп, петрушка и кинза, с некоторыми лекарствами, применяемыми при лечении рака, и обнаружил, что их действие может быть сопоставимо. Биолог пояснила, что овощи, фрукты и ягоды, содержащие палитру фитонутриентов, могут снижать уровень воспаления в организме.Потребление жирной и соленой пищи может увеличить риск развития рака. Сбалансированное питание, включающее разнообразные зеленые овощи, фрукты и ягоды, способствует улучшению общего состояния здоровья и снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний.Врач-диетолог Василиса Пономарева рассказала специально для МедикФорум, почему для снятия воспаления одного питания недостаточно.Физическая активность"Питание играет важную роль в регуляции воспалительных процессов в организме, но этого недостаточно. Регулярные умеренные физические упражнения могут помочь контролировать воспаление, улучшая циркуляцию крови и укрепляя иммунную систему", - говорит Пономарева.Управление стрессомСтресс может усиливать воспалительные процессы в организме, поэтому методы релаксации, медитация, йога и дыхательные упражнения могут помочь снизить уровень стресса и воспаления.Правильный сонНедостаточное количество сна или нарушения сна могут приводить к увеличению уровня воспаления. Регулярный и качественный сон играет важную роль в поддержании здоровья и снижении воспаления.Избегание токсиновОграничение потребления алкоголя, курения и других токсинов также может помочь снизить уровень воспаления в организме."Многие косметические и бытовые продукты содержат химические добавки, которые могут быть токсичными для организма. При выборе косметики, моющих средств, моющих средств и других бытовых товаров предпочтение стоит отдавать натуральным и органическим продуктам".Лекарства"В некоторых случаях врач может назначить лекарства, такие как некстенсивные противовоспалительные препараты или иммуномодуляторы, чтобы помочь справиться с хроническим воспалением".Фильтрация водыУпотребление чистой воды может быть ключом к избежанию воздействия токсинов, которые могут присутствовать в водопроводной воде. Использование систем фильтрации воды дома может помочь удалить загрязнители и токсины из воды."Всегда важно консультироваться с врачом перед внесением значительных изменений в образ жизни или началом приема каких-либо лекарств, особенно если есть медицинские проблемы или принимаются другие лекарства".

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