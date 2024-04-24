Диетолог назвала 2 переоцененных продукта для здоровья и несколько полезных альтернатив на замену
«Если мы просто пытаемся получать ежедневную дозу пре- и пробиотиков, то такие продукты, как квашеная капуста, являются гораздо лучшим вариантом и часто содержат больше штаммов полезных бактерий. Вам не нужно потреблять много — вы можете начать всего с одной чайной ложки в день», — отметила диетолог в беседе с NY Post.
Специалист отметила, что добиться лучших результатов в области здоровья волос, кожи, ногтей и суставов по ее опыту удается с помощью цельного источника коллагена, а не порошкообразной формы, которая нередко содержит специфические добавки и может вызывать вздутие.
Что касается чая на ночь — диетолог рекомендует травяные сборы без кофеина, например с мятой, ромашкой и лемонграссом. А малина удостоилась рекомендации, так как содержит много клетчатки и при этом поможет обойтись без классического десерта.
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