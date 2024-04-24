Повышенный пульс может привести к образованию смертельных тромбов

Кардиологи предупреждают: быстрый пульс может привести к опасным тромбам в сердце. Эксперты объясняют, что, хотя небольшое ускорение сердечного ритма при физической активности или стрессе обычно нормально, постоянное учащенное сердцебиение может указывать на проблемы со здоровьем.Нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность, анемия или проблемы с щитовидной железой могут вызвать этот симптом, предупреждают врачи.Особенно опасно, когда ускоренный пульс сочетается с нарушением сердечного ритма, таким как фибрилляция предсердий. Это может стать источником тромбов в сердце, которые, оторвавшись, могут привести к инсульту, увеличивая риск смерти.Врачи подчеркивают, что важно обратиться за помощью, если пульс постоянно высокий, чтобы предотвратить образование тромбов и снизить риск серьезных осложнений.

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