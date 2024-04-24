Повышенный пульс может привести к образованию смертельных тромбов
Нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность, анемия или проблемы с щитовидной железой могут вызвать этот симптом, предупреждают врачи.
Особенно опасно, когда ускоренный пульс сочетается с нарушением сердечного ритма, таким как фибрилляция предсердий. Это может стать источником тромбов в сердце, которые, оторвавшись, могут привести к инсульту, увеличивая риск смерти.
Врачи подчеркивают, что важно обратиться за помощью, если пульс постоянно высокий, чтобы предотвратить образование тромбов и снизить риск серьезных осложнений.
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