При каких заболеваниях назначают уколы в суставы

Уколы в суставы, называемые также внутрисуставными инъекциями, представляют собой распространенный метод лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата.Внутрисуставные инъекции обычно проводятся под контролем визуализации, таких как рентген или ультразвук, чтобы обеспечить точное попадание в полость сустава. Их действие наступает постепенно в течение нескольких дней или недель.В состав инъекций входят кортикостероиды и гиалуроновая кислота, благодаря чему подавляется выработка медиаторов воспаления, таких как простагландины и цитокины, тем самым уменьшаея воспалительный процесс. Гиалуроновая кислота улучшает смазку и амортизацию сустава, защищая хрящ от дальнейшего износа.

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