При каких заболеваниях назначают уколы в суставы
Внутрисуставные инъекции обычно проводятся под контролем визуализации, таких как рентген или ультразвук, чтобы обеспечить точное попадание в полость сустава. Их действие наступает постепенно в течение нескольких дней или недель.
В состав инъекций входят кортикостероиды и гиалуроновая кислота, благодаря чему подавляется выработка медиаторов воспаления, таких как простагландины и цитокины, тем самым уменьшаея воспалительный процесс. Гиалуроновая кислота улучшает смазку и амортизацию сустава, защищая хрящ от дальнейшего износа.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий