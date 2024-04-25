Весна без сюрпризов. Какое исследование пригодится аллергикам и сидящим на диете

Пыльцы бояться — фрукты не есть. А вы знали, что перекрестные аллергены для березы — киви и сельдерей?Оно позволяет безопасно проверить организм на восприимчивость к 286 аллергокомпонентам всего за одно взятие биоматериала. Это особенно актуально в связи с началом сезона аллергий.Впрочем, зачастую человек точно знает основное вещество, на которое дает реакцию его организм, но запомнить перекрестные сложнее из-за их количества и отсутствия внешней связи с главным возбудителем. Именно в качестве такого примера можно привести упомянутую выше березу с киви и сельдереем.Также этот анализ позволяет выявить пищевую непереносимость, которая может привести к более серьезным состояниям, таким как синдром раздраженного кишечника, другие воспалительные заболевания ЖКТ, депрессии и мигрени. И во многих случаях исключение продукта из рациона будет более эффективным, чем постоянные попытки купировать вызываемые неправильной диетой симптомы с помощью лекарств.Исследование подойдет каждому — независимо от его вкусовых предпочтений. В Fox Food Xplorer® включены все наиболее распространенные пищевые аллергены из каждой группы продуктов: овощи, фрукты, рыба и морепродукты, приправы и специи, злаки и семена, мясо, орехи, бобовые, грибы, яйца, молоко и молочные продукты, кофе и чай. Кроме этого, в анализ входит и проверка на восприимчивость к более экзотическим аллергокомпонентам: гинкго, баобаб, сафлоровое масло, тапиока и многое другоеРезультат анализа — подробный файл с понятными графическими обозначениями, который удобно читать даже с экрана телефона. Это позволяет всегда быстро сверяться с личной «картой» пищевой непереносимости и моментально оценивать пригодность того или иного блюда в ресторане.Пройти исследование Fox Food Xplorer® можно в любом из медицинских офисов дискаунтера «АнализыТУТ», где стоимость исследований в среднем на 40% ниже, чем в других лабораторных сетях без ущерба качеству. Узнать адрес и время работы ближайшего офиса можно по ссылке.

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