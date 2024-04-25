Врач раскрыла полезную для человека дозу арахиса

Диетолог Анна Цуканова рассказала, сколько арахиса следует съедать в день.По словам Цукановой, при регулярном употреблении взрослым не стоит есть более 20 граммов арахиса в сутки, детям до 10 лет можно давать не более четырех-пяти орешков в день, а подросткам — не более восьми.Врач порекомендовала аллергикам быть осторожными при употреблении земляного ореха и продуктов с его содержанием. Кроме того, диетолог призвала воздержаться от его употребления беременным и кормящим женщинам.«Этот орех нельзя включать в рацион детей до пяти лет, а также людей, больных артрозом, артритом, подагрой, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, так как продукт повышает свертываемость крови», — заключила врач.

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