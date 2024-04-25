Что будет, если натирать кожу лица банановой кожурой, — мнение врача

Косметологи в соцсетях утверждают, что маска из банановой кожуры — это хорошая альтернатива инъекциям ботокса, которая придаст коже упругость и сияние. Что об этом думают врачи?Большинство женщин в 2024 году могут позволить себе кремы и сыворотки для кожи, прошедшие все необходимые клинические испытания и подтвердившие свой эффект. Несмотря на это, поклонниц натуральных масок из яиц, соды и огурцов меньше не становится. Очередной бьюти-тренд в TikTok запустила визажист из Нью-Йорка Кэти Джейн Хьюз.Банановая кожура как аналог ботоксаУ американского визажиста в TikTok порядка 286 тысяч подписчиков, и некоторые из них последовали ее совету натирать лицо кожурой от банана. По мнению Хьюз, которая опубликовала ролик с домашней бьюти-процедурой, кожа стала значительно мягче, поры сузились, лицо стало выглядеть более подтянутым.Ролик собрал больше 750 тысяч просмотров.Пользовательница под ником ruri123ds прокомментировала видео так: «Я делаю это регулярно!» А девушка, зарегистрированная в соцсети как kiloalphayankeealpha, призналась, что ее бабушка на ночь всегда умывалась яичным кремом и натиралась кожурой банана или манго. По ее словам, морщины на лице бабушки не появлялись очень долго.Что думают врачиНа ролик тут же отреагировали дерматологи и косметологи. Так, доктор Гита Ядав, дерматолог из Торонто, заявила, что невозможно получить от пищевого продукта тот же эффект, что от инъекций ботокса.«Нет никаких научных доказательств того, что втирание банановой кожуры в кожу лица поможет справиться с морщинами, темными кругами или воспалениями», — согласился с ней дерматолог Кливлендской клиники Тейлор Баллок.Врач подчеркнул, что банановая кожура действительно обладает антимикробными свойствами, однако эффект будет настолько незначительным, что вы его вряд ли заметите. Намного эффективнее в этом плане работает, например, сыворотка с витамином С, которую можно купить в любом магазине косметики или в аптеке.Эксперты предположили, что ажиотаж вокруг банановой кожуры возник из-за антиоксидантов, которые в ней содержатся: они действительно помогают защищать кожу, например, от воздействия солнечных лучей, дыма и других загрязнений окружающей среды.«Антиоксиданты — это соединения, поглощающие вредные частицы, так называемые свободные радикалы, которые со временем могут обернуться повреждением ДНК, — отметил Баллок, добавив, что они содержится и в таких продуктах, как черника, зеленый чай или какао. Однако, даже если натираться всем этим ежедневно, эффект будет значительно более скромным, чем от использования сыворотки с витамином С.

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