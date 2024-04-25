«Повышает риск рака»: онколог Черемушкин объяснил канцерогенный эффект жареного мяса

Онколог Евгений Черемушкин: в шашлыке содержатся канцерогенные вещества.Онколог Евгений Черемушкин предупредил, что жареное мясо обладает канцерогенным эффектом и его частое употребление вполне способно оказаться фактором, ускоряющим образование злокачественных опухолей. Черемушкин объяснил канцерогенный эффект жареного мяса тем, что в этом продукте при агрессивной тепловой обработке образуются вещества, которые могут специфическим образом воздействовать на клетки организма, провоцировать их мутации.«Красное мясо само по себе повышает риск развития онкологических заболеваний. А во время жарки в нем накапливаются дополнительные канцерогенные вещества. Шашлык содержит вещества, которые могут вызывать рак», - заявил онколог.Врач добавил, что приготовленный шашлык является источником такого канцерогена как бензпирен. Данное вещество, возникающее в процессе жарки и образования румяной корочки, считается одним из самых опасных в своем негативном влиянии на человеческий организм. Кроме того, если используется готовый шашлык из магазина, он обычно маринуется составами с добавлением консервантов. Эти компоненты готовых маринадов способны вызывать разнообразные неблагополучные реакции со стороны организма, предостерег специалист.Онколог Черемушкин постулировал, что красное мясо в целом должно употребляться весьма умеренно, особенно людьми с заболеваниями ЖКТ. Тем, кто все же планирует провести майские выходные с обязательным их приготовлением, врач посоветовал всегда употреблять шашлык в сочетании с обильной порцией овощей и зелени.

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