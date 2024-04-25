Нагревание лекарств для химиотерапии повышает выживаемость при лечении рака желудка

Нагревание препаратов для химиотерапии может вдвое повысить выживаемость пациентов с раком желудка. Ктакому выводу пришли исследователиК сожалению, такой вид рака в большинстве случаев обнаруживают уже в тот момент, когда метастазы распространяются уже за пределы желудка. В таком случае срок жизни пациента в среднем не превышает одного года.Однако новый подход к лечению, при котором брюшную полость человека на протяжении полутора часов обрабатывают подогретыми лекарствами для химиотерапии, позволяет значительно улучшить выживаемость. По словам ученых, после такой терапии 78% пациентов были живы спустя два года после лечения, а 55% - спустя три года.

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