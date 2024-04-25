Специалисты объяснили, какие продукты богаты йодом
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", среднесуточное потребление йода для человека составляет порядка 150-250 мкг. Однако граждане России обычно потребляют не более 80 мкг. Дабы восполнить недостающие микрограммы специалисты следуют насытить рацион такими продуктами, как свекла, морковь, яблоки, шпинат, хурма, морская капуста, морская и речная рыба, креветки, кальмары, а также свинина.
Кроме того, на полках магазина можно встретить специально обогащенные йодом продукты. К их числу относится соль, мука, молоко и хлеб.
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