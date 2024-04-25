Специалисты объяснили, какие продукты богаты йодом

Йод отыгрывает важнейшую роль в работе щитовидной железы. А потому важно поддерживать достаточные объемы этого микроэлемента в организме. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты следует употреблять для восполнения йода.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", среднесуточное потребление йода для человека составляет порядка 150-250 мкг. Однако граждане России обычно потребляют не более 80 мкг. Дабы восполнить недостающие микрограммы специалисты следуют насытить рацион такими продуктами, как свекла, морковь, яблоки, шпинат, хурма, морская капуста, морская и речная рыба, креветки, кальмары, а также свинина.Кроме того, на полках магазина можно встретить специально обогащенные йодом продукты. К их числу относится соль, мука, молоко и хлеб.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки