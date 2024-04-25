Терапевт Тарасов: почему могут оказаться опасными йод и зеленка при обработке ран

Врач-терапевт Евгений Тарасов: йод при обработке ран может спровоцировать ожог, а зеленка – аллергическую реакцию.Йод и зеленка, будучи популярными средствами для обработки поврежденной кожи, могут вызвать непредсказуемые негативные реакции при своем применении и ухудшить самочувствие человека– об этом терапевт Тарасов рассказал в комментарии «Вечерней Москве».В частности, медик объяснил, почему при обработке ран может оказаться опасным йод.«Йод многие годы является одним из самых популярных антисептиков для обработки порезов и ран. Но не все знают, как им правильно пользоваться, чтобы не было негативных последствий», - отметил специалист.По словам Тарасова, йод не должен наноситься на открытую рану – последствием его контакта с поврежденными тканями могут стать раздражение, ожог, более медленное заживление поврежденного участка.«Также нельзя наносить йод на ватку, прикладывать к ране надолго или запечатывать ее пластырем, иначе будет сильнейший ожог», - предупредил терапевт.Что касается зеленки, врач обратил внимание на то, что некоторых людей она провоцирует возникновение аллергических реакций. Специалист посоветовал перед ее применением проводить пробный тест, нанося зеленку на небольшой участок кожи и проверяя ее дальнейшее состояние.Врач-терапевт добавил, что обработку ран лучше проводить, используя мягкие антисептики (при этом подойдет и перекись водорода).«Если вы поранились, необходимо очистить ранку от грязи и бактерий теплой проточной водой. Затем залить ее перекисью водорода, чтобы предотвратить возможное заражение. Сильный порез можно потом заклеить специальным медицинским клеем, который закроет открытую рану и поможет в ее заживлении», - резюмировал эксперт.

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