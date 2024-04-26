Теперь можно думать о будущем: пациенты испытали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

Не гасит боль, а лечить причину. В России зарегистрировали первый в мире препарат от болезни, которая поражает суставы, приносит невыносимую боль и может полностью обездвижить человека.«Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой», — писал прикованный к постели и ослепший Николай Островский, пораженный болезнью Бехтерева. Советский писатель умер, когда ему было всего 32 года.Прошло почти сто лет, и вот в России зарегистрировали первый в мире препарат от лечения этой страшной болезни. Первое лекарство, которое не гасит боль и воспаление, а воздействует на причину заболевания.«Пациенты рассказывают, что на фоне терапии сенипрутугом формируется другой образ жизни. Мысли уже не связаны с ожиданием боли и необходимостью приема обезболивающего противовоспалительного средства. Пациенты становятся активными, планируют отпуск, говорят о будущем, — рассказывает заведующая кафедрой факультетской терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России ревматолог Алеся Клименко. — Видеть счастливые лица пациентов — самый большой подарок для врача».Болезнь Бехтерева — что это?«Анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева, — это хроническое аутоиммунное заболевание суставов. Преимущественно поражаются межпозвонковые сочленения, крестцово-подвздошное сочленение, крупные суставы. Клиника в основном обусловлена поражением позвоночного столба, — говорит невролог Екатерина Демьяновская. — В норме между позвонками находятся полужесткие образования — межпозвонковые диски. Они предохраняют позвонки от трения, обеспечивают подвижность позвоночника, являются своего рода амортизаторами. При болезни Бехтерева развивается воспаление, из-за которого эти эластичные элементы окостеневают и срастаются с позвонками. В результате позвоночник со временем полностью теряет подвижность. То же самое происходит с эластичными сочленениями в крупных суставах и окружающими их связками.Причины развития заболевания до конца не исследованы, но считается, что патология связана с антигенами HLA-B27. Иммунная система по ошибке атакует эти белки, принимая их за чужеродные агенты. В результате развивается аутоиммунный воспалительный процесс, который затрагивает соединительную ткань межпозвонковых дисков.По статистике, чаще всего заболевание дебютирует у молодых мужчин и женщин в возрасте от 20 до 40 лет. 10-20% случаев приходится на детей и подростков до 18 лет. В пожилом возрасте болезнь Бехтерева развивается редко. Женщины болеют втрое реже, чем мужчины».Как лечили болезнь раньшеВ скором времени начнется промышленное производство лекарства от болезни Бехтерева. А пока для лечения болезни используют противовоспалительные препараты и лекарства, которые подавляют иммунную систему, чтобы она не атаковала организм.Однако из-за такой терапии пациенты больше подвержены инфекционным заболеваниям. К тому же лекарства не останавливают само заболевание, не воздействуют на его причину, а только убирают боль за счет снижения воспаления.«Для лечения аутоиммунных заболеваний требуется иной подход — удаление патологических клонов. Для их выявления потребовались годы усилий, ведь репертуар Т-клеточных рецепторов включает более 100 миллионов вариантов. Тем не менее задача была решена. Появление нового препарата дает шанс получить лечение для миллионов пациентов с болезнью Бехтерева по всему миру», — говорит ректор РНИМУ им. Пирогова Сергей Лукьянов, один из разработчиков сенипрутуга.Как работает новое лекарствоНовое лекарство уничтожает патологические Т-лимфоциты — клетки иммунной системы, которые атакуют клетки организма. В результате развитие болезни останавливается. При этом иммунная система не страдает. Клинические испытания показали, что лекарство эффективно и безопасно.«Сенипрутуг по составу представляет собой препарат моноклональных антител, которые оказывают иммунодепрессивное действие, то есть снижают количество неправильно функционирующих иммунных клеток, которые по ошибке атакуют антигены HLA-B27 и вызывают тем самым аутоиммунное воспаление и окостенение межпозвоночных дисков, — говорит невролог Екатерина Демьяновская. — Препараты, которые использовались раньше, нейтрализовали действие цитокинов воспаления, которые вырабатывались этими патологическими клетками. Это снижало активность воспаления, облегчало течение болезни, но не устраняло его причину, не могло повлиять на заболевание».Симптомы болезни Бехтерева«На ранней стадии болезнь Бехтерева проявляется не слишком специфичными симптомами. Человек может испытывать слабость и сонливость, ощущать несильные боли в пояснице, крестце, тазобедренных суставах, грудном отделе, — рассказывает Екатерина Демьяновская. — Могут воспаляться структуры глазного дна, и этот процесс плохо поддается лечению. По мере прогрессирования заболевания боль в спине, груди и тазобедренных суставах усиливается, позвоночник становится менее подвижным и утрачивает гибкость. Постепенно человеку становится все труднее двигаться, болезненные ощущения возникают даже при кашле или чихании, а без лечения позвоночник полностью обездвиживается».

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