Вкус металла во рту и еще 8 признаков пониженной кислотности желудочного сока

Нормальное пищеварение, усвоение витаминов и минералов, защита от паразитов и бактерий — все это невозможно, если в желудке низкий уровень кислоты.Кислотность желудка — это то количество кислоты, которую он может вырабатывать. Зачастую люди переживают, что у них повышенная кислотность, ведь это грозит гастритом. Но не менее опасно состояние, когда кислотность снижена.«Без адекватного уровня кислотности в желудке не перевариваются белки, нет защиты от паразитов, бактерий, грибов, нет активации пищеварительных ферментов, — говорит гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая. — Нарушается весь процесс пищеварения. Организм не может усвоить витамины и микроэлементы».По словам врача, чаще всего у пациентов встречается именно пониженная кислотность.«Даже с таким неприятным симптом, как изжога, больше сталкиваются пациенты с пониженной кислотностью, — говорит эксперт. — Когда слизистые пищевода становятся настолько тонкими, даже небольшая кислотность, которая осталась в желудке, забрасывается в воспаленный пищевод — и вы чувствуете жжение в пищеводе».И главная ошибка в таком случае — бездумно принимать антациды, то есть лекарства, которые нейтрализуют кислотность желудка.Симптомы пониженной кислотностиНеприятный запах изо рта.Отрыжка.Металлический привкус.Запор или неоформленный стул (жидкий, кашицеобразный).Снижение моторики кишечника.Метеоризм (непереваренная белковая пища вызывает брожение и вздутие).Низкий гемоглобин.Вялость, сонливость.Появление грибковых и паразитарных заболеваний.Что влияет на кислотность«Старение, удаленный желчный пузырь, гипотиреоз и избыточный прием антацидов сильнее всего влияют на кислотность и приводят к газообразованию, вздутию, запорам и несварению», — говорит врач.По словам эксперта, чтобы привести уровень кислотности в норму, нужно восстановить слизистую желудка.«Все мероприятия по снижению кислотности желудочного сока приводят к нарушениям усвоения еды. Нам важно восстанавливать слизистые за счет рациона, добавок и снижения стресса», — рассказывает Ольга Помойнецкая.Причем последний пункт особенно важен. Даже при правильном рационе человек может страдать от проблем с желудком из-за того, что сильно нервничает.«Именно мозг дает команду, сколько у вас будет вырабатываться пищеварительных соков. Если вы в стрессе, этот процесс снижается, — объясняет процесс врач. — При стрессе происходит выброс кортизола и адреналина, которые приводят к сужению сосудов и возникновению стрессовых язв, ухудшению микроциркуляции в слизистой. Местный тканевой иммунитет ослабляется, а все бактерии, в том числе хеликобактер, активизируются. В результате слизистая не способна защитить от разрастания бактерий».Как определить кислотностьСамостоятельно точно определить кислотность желудочного сока не получится. Процедуру проводят в лечебных учреждениях.Самый эффективный метод — суточная ph-метрия, которая позволяет оценить процесс образования кислоты с учетом таких важных факторов, как прием пищи, физическая активность, курение и прием лекарств.При ph-метрии пациенту вводят через нос тонкий зонд, который измеряет кислотность в разных отделах пищевода и желудка.«До сих пор непонятно, почему в разных участках желудка уровни ph отличаются. Более того, в норме на пике пищеварения через два часа, как вы поели, образуется кислотное окно, и тогда ph может падать до 2. Это очень кислая среда, но желудок специально ее создает, чтобы усвоить белковую пищу и все, что вы съели», — говорит гастроэнтеролог.Проба с содой — домашний метод«Этот метод может дать представление о кислотности желудка, но не заменит профессиональные медицинские тесты и консультацию врача», — говорит терапевт Алина Красикова.На голодный желудок надо выпить раствор соды — четверть чайной ложки на полстакана теплой воды. Сода в сочетании с желудочной кислотой дает отрыжку. Если отрыжка появилась очень быстро (меньше чем за 30 секунд), скорее всего, кислотность повышенная. Если же отрыжка наступила спустя более двух минут или не появилась вовсе, значит, кислотность пониженная.Однако врачи предупреждают, что этот метод не является достаточно точным и может дать неверные результаты.

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