АиФ: 80% россиян страдают дефицитом селена, нутрициолог Строков назвал ключевые признаки нехватки
Этот микроэлемент не синтезируется организмом и поэтому его необходимо получать из пищи. Именно поэтому важно включать в свой рацион продукты, богатые селеном
Наибольшее содержание селена обнаружено в бразильском орехе. Кроме того, этот микроэлемент содержится в таких продуктах, как сардины, лосось, сельдь, скумбрия, а также в некоторых субпродуктах, таких как почки и печень. Полезно включить в рацион также курицу, индейку, яйца, а также гречку и овсянку для тех, кто предпочитает каши. Кроме того, селен можно получить из семян чиа и подсолнечника, а также из чеснока и помидоров.
Селен играет важную роль в поддержании мышечной активности и стимулирует рост мышечной ткани. Он также имеет антивирусные свойства, включая защиту от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Кроме того, он участвует в регуляции работы эндокринной и репродуктивной систем, а также существенно снижает риск развития болезней, таких как Паркинсон, рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.
Недостаток селена не всегда можно выявить по внешним признакам. Если у врача есть подозрения на недостаток селена у пациента, он может назначить анализ крови. Нормальные значения селена в крови обычно находятся в диапазоне от 23,0 до 190,0 мкг/л.
Врач-нутрициолог Игорь Строков рассказал специально для МедикФорум, на какие признаки стоит обратить внимание.
"Дефицит селена в организме может проявляться различными признаками, которые могут быть неочевидными, то есть их лекого с другими состояниями", - говорит Строков.
Ухудшение иммунитета
Селен играет важную роль в поддержании здоровья иммунной системы. Поэтому дефицит этого микроэлемента может привести к учащенным простудам, инфекциям и другим заболеваниям, вызванным ослаблением иммунитета.
Ухудшение состояния кожи, волос и ногтей
Недостаток селена может проявляться в форме сухости и шелушения кожи, ломкости волос и ногтей, а также появлении проблем с кожными высыпаниями.
Усталость и слабость
Селен участвует в процессах энергетического обмена в организме. Поэтому его дефицит может привести к чувству усталости, слабости, апатии и общему ощущению изнеможения.
Проблемы с щитовидной железой
"Селен необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Дефицит селена может способствовать развитию заболеваний щитовидной железы, таких как гипотиреоз или автоиммунный тиреоидит".
Плохое состояние сердечно-сосудистой системы
Дефицит селена может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония и инфаркт миокарда.
Потеря мышечной массы
Селен участвует в процессах регуляции мышечного обмена веществ и роста мышц. Поэтому его недостаток может привести к уменьшению мышечной массы и силы.
Проблемы с репродуктивной системой
"Селен играет важную роль в поддержании здоровья репродуктивной системы у мужчин и женщин. Его дефицит может привести к проблемам с фертильностью и репродуктивным функциям".
Учитывая важность селена для многих функций в организме, важно поддерживать его уровень в организме в норме.
"Если у вас есть подозрения на дефицит селена или вы испытываете вышеупомянутые симптомы, обратитесь к врачу для консультации и возможного проведения анализов", - советует Строков.
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