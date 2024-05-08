Специалисты объяснили важность наличия в рационе овощей

Овощи являются неотъемлемой частью здорового питания. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем заключается важность регулярного потребления овощей.В ведомстве сообщили, что овощи насыщены витаминами А, В, С, Е, К, кальцием, магнием, железом, клетчаткой и многими другими важными для здоровья организма микроэлементами. Кроме того, сообщает "Волгоградская правда.ру", они являются главным поставщиком пищевых волокон, что положительно влияет на функциониррование ЖКТ.Также специалисты напомнили, что именно овощи помогают усваивать мясные и рыбные блюда, а вместе с тем имеют в своем составе вещества, которые формируют устойчивость к заболеваниям. Остается лишь разнообразить свое меню различными овощными блюдами.

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