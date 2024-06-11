Врач Соломатина развеяла миф об употреблении 2 литров воды в день

В интернете уже долгое время распространен миф, что человек должен выпивать два литра воды в день. Врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Regions рассказала о происхождении этой нормы и о том, насколько она обоснована.По словам Соломатиной, количество воды напрямую влияет на жизненные процессы и скорость внутриклеточных реакций. Врачи и диетологи начали рекомендовать два литра в день, чтобы люди больше заботились о своем здоровье, хотя, конечно, такая рекомендация универсальна не для всех.«Научно обоснованная норма составляет 300 мл воды на каждый килограмм веса человека. Так и появился миф о 2 литрах, взятый для среднего веса в 70 килограммов. Но важно помнить, что, во-первых, наш организм получает воду и из пищи, а во-вторых, все люди разные. Людям проще следовать простым рекомендациям, поэтому информация о 2 литрах стала такой популярной. Но потребность в воде у человека весом 50 кг и 80 кг отличается», — объяснила Соломатина.Овощи, ягоды, фрукты, а также блюда, такие как супы и каши, содержат много жидкости. Пить чистую воду нужно регулярно, но без чрезмерного усердия, отметила диетолог. Точные потребности можно рассчитать индивидуально с помощью специалиста, особенно людям с хроническими заболеваниями, такими как болезни почек, которым следует обсуждать водный баланс с врачом.С возрастом у нас могут нарушаться процессы, отвечающие за чувство жажды. Если ребенок захочет пить, он сразу пойдет и попьет, а у пожилых людей чувство жажды может не проявляться, даже когда организму нужна вода."Рассчитать потребность в воде на сутки можно, следуя нескольким простым формулам и рекомендациям, которые учитывают массу тела и индивидуальные особенности человека", - говорит врач-диетолог Юлия Лементина.Формула 30 мл на 1 кг массы тела:Умножьте свой вес в килограммах на 30.Например, если вы весите 70 кг, то 70 кг * 30 мл = 2100 мл, или 2,1 литра воды в день.Формула 300 мл на 10 кг массы тела:Для более точного расчета можно использовать норму 300 мл на каждые 10 кг веса."Например, если ваш вес составляет 70 кг, то расчет будет таким: 70 кг / 10 * 300 мл = 2100 мл, или 2,1 литра воды в день", - говорит Лементина.Корректировка в зависимости от активности и климата:При повышенной физической активности или в жарком климате количество потребляемой воды следует увеличить. Добавьте примерно 0,5-1 литр воды на каждые 30 минут интенсивной физической активности."Если вы живете в сухом или жарком климате, потребность в воде также может увеличиться".Учет индивидуальных особенностей:Людям с определенными медицинскими состояниями, такими как заболевания почек или сердечно-сосудистые заболевания, следует консультироваться с врачом для точного определения потребности в воде."Пожилые люди и дети могут иметь разные потребности в воде, которые также лучше обсудить с медицинским специалистом".Потребление воды из пищи:Не забывайте, что значительное количество жидкости поступает в организм с пищей, особенно если в рационе много фруктов, овощей, супов и других блюд с высоким содержанием воды.Пример расчета для человека весом 70 кг:Основная потребность: 70 кг * 30 мл = 2100 мл (2,1 литра)Добавьте к этому дополнительную воду, если вы активно занимаетесь спортом или живете в жарком климате."Важно помнить, что это ориентировочные рекомендации, и потребности могут варьироваться в зависимости от множества факторов, включая уровень активности, здоровье и окружающие условия", - подчеркивает Лементина.

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