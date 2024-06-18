Стало известно, грозит ли детям и новорожденным вспышка ботулизма

Ботулизм поражает детей, если они едят плохо обработанную пищу с ботулотоксином, сообщил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. У новорожденных ботулизм может возникнуть в первые месяцы жизни, когда в ЖКТ малыша попадают клостридии, из них появляется взрослая особь, продуцирующая ботулотоксин, добавил врач.А бактерия такое делает из-за незрелости иммунитета малыша, а также из-за отсутствия сформированного нормального микробиома кишечника. Первоначально проявляется гастроинтестинальный синдром — рвота, диарея, спазмы в животе. Эти симптомы быстрее проходят относительно других кишечных инфекций. Больше всего поражается нервная система. Для детей ботулизм смертельно опасен, — предупредил эксперт.Нарушение дыхания, пелена перед глазами и двоение в глазах могут оказаться первыми признаками ботулизма, предупредила ранее врач-инфекционист Елена Мескина. Специалист уточнила, что позже могут возникнуть проблемы с движением языка, из-за чего становится тяжело говорить. Кроме того, по словам специалиста, может повышаться температура. Она уточнила, что этих симптомов достаточно для госпитализации.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки