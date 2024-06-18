Врач-инфекционист рассказала, можно ли распознать бактерии ботулизма в еде

Распознать бактерии и токсины ботулизма в готовом блюде в принципе невозможно, а в продуктах крайне сложно, сообщила NEWS.ru врач-инфекционист, главный внештатный специалист Московской области по инфекционным болезням у детей Елена Мескина. По ее словам, чтобы не заразиться этой болезнью, нужно соблюдать определенные правила, но даже они не могут защитить на 100%.Распознать бактерии и токсины ботулизма в готовом блюде в принципе невозможно, а в продуктах крайне сложно. Даже без каких-либо подозрительных признаков внутри может быть токсин. И для отравления хватит очень маленького его количества. Поэтому невозможно себя обезопасить на 100%, — заявила Мескина.Тем не менее врач посоветовала ни в коем случае не есть продукты из вздувшейся тары. Если через стекло банки видны пузырьки воздуха, то такой продукт надо однозначно выкинуть. Мескина не рекомендует покупать самодельные консервы с рук. По ее словам, в магазинах и на предприятиях вся продукция все-таки проходит через разные проверки, в отличие от домашнего производства.Врач добавила, что токсин ботулизма разрушает и хорошая термическая обработка продукта. Поэтому она порекомендовала не заказывать в кафе сырые блюда, салаты со свежими или консервированными продуктами в составе. Кроме того, следует покупать продукты только в проверенных кафе, ресторанах и магазинах, а если кажется, что вкус или качество блюда не те, надо выбросить, не жалея денег, заявила Мескина.Ранее стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Более половины госпитализированных в тяжелом состоянии, несколько человек на искусственной вентиляции легких. Все пациенты заказывали салаты с тунцом и фасолью в компании «Кухня на районе». Возбуждены уголовные дела об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

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