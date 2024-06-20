8 продуктов для хорошего сна, о которых многие не догадываются

Чтобы быстро уснуть, многие употребляют снотворное либо успокоительное. Но кроме них существуют более приятные средства, которые помогут быстро уснуть.Грецкие орехиПродукт богат триптофаном, который способствует активной выработке серотонина и мелатонина. Данные гормоны отвечают за качественный и продолжительный сон.МолокоОб этом продукте известно ещё с детства. Выпивая стакан теплого молока перед сном, вы быстрее заснете.МиндальСъев несколько орешков перед сном, вы успокоите нервную систему и будете хорошо спать.Эффект объясняется содержанием в продукте магния, который отвечает за качественный сон.КрекерыОтличаются высоким гликемическим индексом, а значит, сонливость наступает быстро. Каждый день их лучше не есть, но использовать в качестве экстренного снотворного можно.ЛатукИдеален для тех, кто сидит на диете и хочет улучшить сон. В салате содержится природное успокоительное – лактукарим, которое обладает эффектом снотворного.ЛососьВо время вечерней трапезы рекомендуется съедать немного рыбы, чтобы крепко спать.Объясняется это тем, что подобные виды рыбы богаты витамином В6, который улучшает выработку мелатонина.Вишневый сокОбладает успокоительным действием и помогает вырабатывать мелатонин в крови.Жасминовый рисИмеет высокий гликемический индекс в сравнении с другими видами риса, что делает его эффективным в вопросах сна

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