8 продуктов для хорошего сна, о которых многие не догадываются
Грецкие орехи
Продукт богат триптофаном, который способствует активной выработке серотонина и мелатонина. Данные гормоны отвечают за качественный и продолжительный сон.
Молоко
Об этом продукте известно ещё с детства. Выпивая стакан теплого молока перед сном, вы быстрее заснете.
Миндаль
Съев несколько орешков перед сном, вы успокоите нервную систему и будете хорошо спать.
Эффект объясняется содержанием в продукте магния, который отвечает за качественный сон.
Крекеры
Отличаются высоким гликемическим индексом, а значит, сонливость наступает быстро. Каждый день их лучше не есть, но использовать в качестве экстренного снотворного можно.
Латук
Идеален для тех, кто сидит на диете и хочет улучшить сон. В салате содержится природное успокоительное – лактукарим, которое обладает эффектом снотворного.
Лосось
Во время вечерней трапезы рекомендуется съедать немного рыбы, чтобы крепко спать.
Объясняется это тем, что подобные виды рыбы богаты витамином В6, который улучшает выработку мелатонина.
Вишневый сок
Обладает успокоительным действием и помогает вырабатывать мелатонин в крови.
Жасминовый рис
Имеет высокий гликемический индекс в сравнении с другими видами риса, что делает его эффективным в вопросах сна
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