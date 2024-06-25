Уролог назвал неочевидный факт о мужском бесплодии

У мужчины с бесплодием выше риск заболеть раком и другими опасными для жизни заболеваниями, предупредил уролог Ларри Липшульц. Неочевидный факт о мужском здоровье он назвал Fox News.Липшульц отметил, что проблемы с фертильностью чаще возникают на фоне каких-либо других нарушений в организме. Например, самым распространенным он назвал старение. Врач уточнил, что после 50 способность к оплодотворению постепенно снижается.Еще один фактор проблем с фертильностью — ожирение. «Проблема заключается в том, что жир превращает тестостерон в эстроген, что вредно для выработки спермы. Поддержание нормального веса принесет пользу не только сексуальному здоровью, но и организму в целом», — сказал Липшульц.Кроме того, уролог предупредил, что фертильность может снижаться из-за приема тестостерона из внешнего источника. Специалист уточнил, что инъекции и любые другие формы тестостерона блокируют гормоны, способствующие выработке спермы, поэтому принимать их следует только под контролем врача.Также Липшульц отметил, что проблемы с фертильностью могут возникнуть на фоне химиотерапии, лучевой терапии и приема различных препаратов.

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