Кому нельзя есть лук: для некоторых людей овощ опасен для здоровья

«Лук - от семи недуг» – так гласит известная пословица.Но знали ли вы, что в некоторых ситуациях этот полезный овощ может нанести серьезный вред здоровью? Сегодня расскажем о противопоказаниях к употреблению лука.Если говорить о сыром овоще, то он представляет собой опасность для людей, которые страдают гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью.Все дело в то, что в свежем «состоянии» овощ повышает кислотность в желудке и может вызвать обострение перечисленных заболеваний.Чтобы избежать негативных последствий, при проблемах с желудочно-кишечным трактом следует употреблять вареный, запеченный или обжаренный лук.В таком виде он не вызывает обострений.Еще одним возможным неприятным эффектом является метеоризм. Сырой лук содержит много фруктозы, которая при расщеплении может вызывать повышенное газообразование у некоторых людей.В этом случае стоит следить за реакцией организма на овощ и избегать его употребления при появлении газов.Кроме этого, о луке известно, что он может привести к повышению давления, поэтому людям с гипертонией не рекомендуется употреблять его в больших количествах.

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