Кому нельзя есть лук: для некоторых людей овощ опасен для здоровья
Но знали ли вы, что в некоторых ситуациях этот полезный овощ может нанести серьезный вред здоровью? Сегодня расскажем о противопоказаниях к употреблению лука.
Если говорить о сыром овоще, то он представляет собой опасность для людей, которые страдают гастритом, панкреатитом или язвенной болезнью.
Все дело в то, что в свежем «состоянии» овощ повышает кислотность в желудке и может вызвать обострение перечисленных заболеваний.
Чтобы избежать негативных последствий, при проблемах с желудочно-кишечным трактом следует употреблять вареный, запеченный или обжаренный лук.
В таком виде он не вызывает обострений.
Еще одним возможным неприятным эффектом является метеоризм. Сырой лук содержит много фруктозы, которая при расщеплении может вызывать повышенное газообразование у некоторых людей.
В этом случае стоит следить за реакцией организма на овощ и избегать его употребления при появлении газов.
Кроме этого, о луке известно, что он может привести к повышению давления, поэтому людям с гипертонией не рекомендуется употреблять его в больших количествах.
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