Какие 3 привычки в уборке являются вредными для здоровья: проверьте себя
Поэтому важно избавиться от привычек, которые противоречат данной концепции.
Какая уборка не приносит пользы для здоровья?
Использование одной и той же тряпки для ухода за многими поверхностями
Ответ очевиден: вы просто "переселяете" микробов с одного места на другое. Визуально все будет казаться чистым и ухоженным, но это ложное впечатление.
Толку от такой уборки на самом деле нет.
Использование бытовой химии в большом объеме
Конечно, в ряде случаев без профильной бытовой химии нам не справится, это факт. Однако иногда вместо таких средств можно смело использовать варианты "помягче".
Такие эксперименты для здоровья будут значительно полезнее.
Избыток порошка
Не нужно считать, что большое количество порошка просто сделает стирку более качественной: это заблуждение. Такая привычка испортит вещи, а также негативно отразится на состоянии здоровья.
Поэтому порошок с кондиционером используем строго по инструкции.
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