Какие 3 привычки в уборке являются вредными для здоровья: проверьте себя

Уборка сама по себе является вкладом не только в порядок квартиры, но и в улучшение состояния здоровья.Поэтому важно избавиться от привычек, которые противоречат данной концепции.Какая уборка не приносит пользы для здоровья?Использование одной и той же тряпки для ухода за многими поверхностямиОтвет очевиден: вы просто "переселяете" микробов с одного места на другое. Визуально все будет казаться чистым и ухоженным, но это ложное впечатление.Толку от такой уборки на самом деле нет.Использование бытовой химии в большом объемеКонечно, в ряде случаев без профильной бытовой химии нам не справится, это факт. Однако иногда вместо таких средств можно смело использовать варианты "помягче".Такие эксперименты для здоровья будут значительно полезнее.Избыток порошкаНе нужно считать, что большое количество порошка просто сделает стирку более качественной: это заблуждение. Такая привычка испортит вещи, а также негативно отразится на состоянии здоровья.Поэтому порошок с кондиционером используем строго по инструкции.

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