Названы лучшие продукты для профилактики болезней сердца: советы врача-кардиолога
Вместо того чтобы глотать недешевые пилюли и витамины, можно вовремя переключиться на полезные продуты.
В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей. Рекомендуется употреблять рыбу один-два раза в неделю. Особенно полезна жирная рыба. Также следует съедать 30 граммов несоленых орехов в день, — рассказала в интервью «Газета.ru» врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.
Еще важно ограничить употребление соли и сахара.
Специалист настойчиво рекомендует пересмотреть отношение к красному мясу.
Его в рационе должно быть минимальное количество.
Далее нужно ограничить употребление алкоголя и осторожно относиться к кофе.
Что касается алкоголя, то важно помнить о том, что спирт – это яд, а безвредной дозы алкоголя не существует.
Кофе нужно употреблять умеренно, и тогда напиток принесет немало пользы здоровью.
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