Уникальные свойства черники: новые открытия китайских ученых

Черника давно известна своими полезными свойствами, и многочисленные исследования подтверждают её положительное влияние на здоровье. Недавно китайские ученые из Сычуаньского университета обнаружили новые уникальные свойства этой ягоды, которые оказывают благоприятное воздействие на сердце, мозг и эндокринную систему.Одна из ключевых находок исследования — способность черники подавлять эндотелиальную дисфункцию. Это патологическое изменение внутреннего слоя кровеносных сосудов, которое может нарушить кровоток и привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Регулярное употребление черники, как выяснили ученые, способствует значительному улучшению здоровья эндотелия. Это проявляется в улучшении опосредованного потоком расширения — показателя качества здоровья кровеносных сосудов, а также снижении диастолического (нижнего) артериального давления.Китайские исследователи также отметили, что черника оказывает благотворное влияние на возрастные когнитивные изменения. Это означает, что регулярное потребление этой ягоды может помочь сохранить ясность ума и улучшить когнитивные функции у пожилых людей.Черника оказывает положительное воздействие на эндокринную систему, предотвращая и снижая вероятность развития преддиабета и диабета 2 типа. Это делает её важным компонентом диеты для тех, кто стремится контролировать уровень сахара в крови и избежать серьёзных эндокринных заболеваний.Таким образом, черника — это не просто вкусная ягода, но и мощное средство для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга и эндокринной системы.

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