Назван популярный крепкий напиток, который оказался опаснее водки
"Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма", — заявил Шехян.
Медик объяснил, что коньяк могут считать более «мягким напитком» из-за медленного всасывания за счет содержания дубильных веществ. Собеседник подчеркнул, что безвредной дозы данного напитка не существует.
"Выбор между водкой и коньяком — выбор из двух зол. Ни стопка коньяка, ни стопка водки полезными для здоровья не являются, потому что регулярное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, приводит к развитию хронического алкоголизма. Это в первую очередь психическое заболевание. Оно выражается в том числе в том, что человек на первоначальной дозе никогда не остается, у него возникает потребность ее постепенно увеличивать", — подытожил Шехян.
Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что водка представляет серьезную опасность для женского организма. Врач подчеркнул, что злоупотребление этим напитком чревато уменьшением либидо, выкидышами и потерей материнского инстинкта. Хирург уточнил, что организм женщины страдает от спиртного сильнее мужского.
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