Назван популярный крепкий напиток, который оказался опаснее водки

Коньяк воздействует на ЖКТ, особенно на слизистую оболочку желудка, агрессивнее водки, рассказал профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян. Он отметил, что коньяк способен неконтролируемо понижать артериальное давление, поэтому мнение о его полезных свойствах в данной области является мифом."Коньяк расширяет сосуды, из-за чего давление после его употребления может снизиться. Не нормализоваться, а именно неконтролируемо упасть. Кроме того, коньяк провоцирует учащение сердцебиения, как и любой алкоголь, в результате чего снижение давления может смениться ростом. Ну и, конечно, тахикардия как явление крайне неполезна для организма", — заявил Шехян.Медик объяснил, что коньяк могут считать более «мягким напитком» из-за медленного всасывания за счет содержания дубильных веществ. Собеседник подчеркнул, что безвредной дозы данного напитка не существует."Выбор между водкой и коньяком — выбор из двух зол. Ни стопка коньяка, ни стопка водки полезными для здоровья не являются, потому что регулярное употребление алкоголя, даже в небольших количествах, приводит к развитию хронического алкоголизма. Это в первую очередь психическое заболевание. Оно выражается в том числе в том, что человек на первоначальной дозе никогда не остается, у него возникает потребность ее постепенно увеличивать", — подытожил Шехян.Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что водка представляет серьезную опасность для женского организма. Врач подчеркнул, что злоупотребление этим напитком чревато уменьшением либидо, выкидышами и потерей материнского инстинкта. Хирург уточнил, что организм женщины страдает от спиртного сильнее мужского.

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