Уролог Фирсова: боли в пояснице могут возникать из-за камней в почках

Уролог Дарья Фирсова назвала симптомы мочекаменной болезни.Камни в почках (их другое название – конкременты) бывают разного размера, они формируются из солей, присутствующих в моче.«Когда в моче содержится избыток кристаллообразующих веществ, таких как кальций, оксалат и мочевая кислота, к тому же отсутствуют вещества, которые предотвращают слипание кристаллов, создается идеальная среда для образования камней в почках», - об этом уролог Фирсова рассказала «Вечерней Москве».Медик отметила, что боли в пояснице могут возникать из-за камней в почках – это один из характерных симптомов обострения мочекаменной болезни. Помимо них, можно заметит примеси крови в моче, а также изменения с ней: моча приобретает чересчур неприятный запах, становится темной и мутной, а позывы к мочеиспусканию учащаются.Одним из самых болезненных состояний бывает почечная колика – нарушение, вызываемое закупоркой мочеточника вышедшим из почки камнем. При этом в пояснице, области живота ощущаются интенсивные боли, и резко ухудшается общее самочувствие: у человека повещается температура, возникает лихорадка, появляется рвота.В то ж время, добавила Фирсова, человек может иметь камни в почках и не знать об этом – мочекаменная болезнь нередко протекает практически бессимптомно. Также симптомы могут быть неочевидными: например, проявляясь в виде усталости, забывчивости или проблем со сном.

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