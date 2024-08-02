Врач напомнил о вреде употребления алкоголя при грудном вскармливании
Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество этанола, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка, — объяснил медик.
Нарколог отметил, что дети, чьи матери пьют алкоголь при грудном вскармливании, могут стать раздражительными и нервными. Также у них вероятно появятся нарушения аппетита и сна.
Алкоголь пагубно влияет на растущий организм, добавил Холдин. Кроме того, из-за употребления алкоголя может ухудшиться или вовсе пропасть грудное молоко, подытожил нарколог.
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