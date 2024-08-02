Врач напомнил о вреде употребления алкоголя при грудном вскармливании

Употребление алкоголя при грудном вскармливании плохо влияет на здоровье ребенка, сообщает главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин. По его словам, это негативно сказывается и на здоровье матери.Последние исследования свидетельствуют, что безопасной дозы алкоголя не существует. Это правило распространяется и на беременных, и на кормящих женщин. Даже небольшое количество этанола, попав в кровь, окажет воздействие на ребенка, — объяснил медик.Нарколог отметил, что дети, чьи матери пьют алкоголь при грудном вскармливании, могут стать раздражительными и нервными. Также у них вероятно появятся нарушения аппетита и сна.Алкоголь пагубно влияет на растущий организм, добавил Холдин. Кроме того, из-за употребления алкоголя может ухудшиться или вовсе пропасть грудное молоко, подытожил нарколог.

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