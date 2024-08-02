Хирург раскрыл, какой тип онкологии пиво вызывает у женщин

Пиво может спровоцировать у женщины рак груди и половых органов, предупредил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. В разговоре специалист отметил, что из-за этого напитка нарушается гормональный фон. По его словам, риски развития онкологического заболевания вырастают в два раза.Самые опасные последствия связаны с нарушением гормонального фона, поскольку почти в два раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желез. Несмотря на существующее мнение, пенное категорически запрещено употреблять беременным и кормящим матерям, — пояснил Умнов.Он уточнил, что из-за пива у женщин возникают проблемы с лишним весом и развиваются гинекологические заболевания. Кроме того, по его словам, нарушается менструальный цикл, а иногда месячные и вовсе исчезают. Также, предупредил хирург, возникают трудности при попытках забеременеть.Женщина теряет свою красоту, она приобретает мужеподобную внешность: растет живот и исчезает линия талии, повышается растительность на теле, на лице лопаются капилляры, кожа становится вялой и дряблой, голос становится грубым, напоминает мужской, — добавил врач.Врач-онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что рак глазного яблока невозможно распознать на ранней стадии. Специалист подчеркнул, что признаков заболевания на первых этапах практически нет. По его словам, глазное дно может рассмотреть только окулист.

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