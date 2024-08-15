Метод «3:3» поможет быстро избавиться от боли в спине — инструкция реабилитолога

Если вдруг резко вступило в спину, то на помощь придут простые упражнения. Для их выполнения не нужен коврик и специальная подготовка. Более того, выполнять комплекс можно даже на рабочем месте.Боль в спине — одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются как молодые, так и пожилые. Совсем не обязательно, что она будет спровоцирована какими-либо заболеваниями. Например, спина может заболеть после слишком активного дня, неправильной позы во сне или же из-за того, что вы долго сидели без движения за компьютером.Эксперт по реабилитации Джули Дженнингс заверяет: чаще всего спина болит из-за неправильной осанки. Мало кому удается в течение дня контролировать положение тела. В основном мы находимся в неправильной позиции, сутулимся, сидим на стуле чуть ли не в позе «креветки». Отсюда и возникают хронические боли в спине.«Если у вас есть такая проблема, то откажитесь от интенсивных тренировок. Они могут только усугубить боль. Вместо этого старайтесь следить за осанкой, заниматься растяжкой и йогой. А для того, чтобы быстро избавиться от боли, попробуйте метод 3:3», — говорит эксперт.Как работает метод 3:3 от боли в спинеВ комплекс включены три упражнения. Каждое надо делать по 3 раза в течение 15 секунд. Схема такая: сделали один подход, потратив на это 15 секунд, потом столько же отдохнули. Как только закончите делать одно упражнение, можно переходить к другому.1. Повороты туловищаЭто упражнение помогает улучшить подвижность позвоночника, кровообращение и задействует основные мышцы спины.Сидя в кресле или на диване выпрямите спину, стопы поставьте на пол, а руки скрестите на груди.Выдохните, а затем осторожно поверните корпус в одну сторону. Следите, чтобы спина была прямой!Теперь на вдохе поверните корпус в другую сторону.На каждую сторону должно прийтись по 6 скручиваний.Растяжка грудной клеткиЭто упражнение отлично подходит для снятия боли и напряжения в верхней части тела, а также в целом помогает улучшить осанку.Сядьте прямо, не облокачиваясь на спинку стула или кресла.Начните вращать плечами по кругу, чтобы снять напряжение.Вытяните руки в стороны в форме буквы «Т», затем осторожно прогнитесь грудью вперед, чтобы почувствовать растяжение.Удерживайте такое положение 15 секунд, а потом вернитесь в исходное положение. Повторите еще 5 раз.Прогиб назад в положении сидяЭто упражнение не только спасет от боли в спине, но и избавит от неприятных ощущений в шее и пояснице.Сядьте на край стула, втяните живот, чтобы зафиксировать корпус. Держите спину прямо.Поставьте обе ноги на пол.Положите обе руки на бедра. Затем медленно прогибайтесь в спине, выпячивая живот наружу. Двигайтесь исключительно за счет грудной клетки, бедра должны быть в покое!Сохраняйте это положение, пока не почувствуете комфортное растяжение (около 10-20 секунд). Расслабьтесь и вернитесь в исходное положение.Выполнять комплекс упражнений можно несколько раз в день. Уже после первого раза вы должны почувствовать себя лучше.Важно: если боли в спине не проходят, во время выполнения растяжки вам стало некомфортно, то упражнение необходимо прекратить. Самый лучший вариант — это обратиться к врачу, особенно если ваше состояние ухудшается с каждым днем.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки