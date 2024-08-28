Скрытая угроза: Чем опасны смартфоны и как они влияют на работу сердца
В эфире «Радио 1» Конев отметил, что гаджеты, безусловно, нельзя назвать безвредными, однако заявление американских ученых об их влиянии на сердце преувеличено.
«Частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность», - уточнил врач.
По словам Конева, на работе сердца негативно сказывается сидячий образ жизни. Что касается воздействия на организм электрических волн и импульсов, исходящих от гаджетов, их влияние еще не до конца изучено.
Поэтому Конев настаивает на том, что для правильной работы сердца в первую очередь важна физическая активность.
Так, 10 тысяч шагов нивелируют влияние смартфона, телефона.
В завершение Конев посоветовал чаще выбирать пешие походы в магазин вместо поездки на машине.
«Когда вы за рулем, вы едете в могилу, это точно, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой», - заявил Конев, напомнив также о важности правильного питания.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий