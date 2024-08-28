Скрытая угроза: Чем опасны смартфоны и как они влияют на работу сердца

Кардиолог Юрий Конев прокомментировал последнее исследование ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско о влиянии смартфонов, телевизоров и планшетов на работу сердца. Согласно их данным, каждый лишний час со смартфоном увеличивает риск развития ишемической болезни сердца на 58%, а болезней сердца в целом – на 32%.В эфире «Радио 1» Конев отметил, что гаджеты, безусловно, нельзя назвать безвредными, однако заявление американских ученых об их влиянии на сердце преувеличено.«Частично правда, но проценты преувеличены. Здесь не сам телевизор и телефон влияют, а обездвиженность», - уточнил врач.По словам Конева, на работе сердца негативно сказывается сидячий образ жизни. Что касается воздействия на организм электрических волн и импульсов, исходящих от гаджетов, их влияние еще не до конца изучено.Поэтому Конев настаивает на том, что для правильной работы сердца в первую очередь важна физическая активность.Так, 10 тысяч шагов нивелируют влияние смартфона, телефона.В завершение Конев посоветовал чаще выбирать пешие походы в магазин вместо поездки на машине.«Когда вы за рулем, вы едете в могилу, это точно, потому что полностью обездвижены, нагрузки никакой», - заявил Конев, напомнив также о важности правильного питания.

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