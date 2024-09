Антиоксидантные свойства чеснока могут помочь снизить артериальное давление

В недавнем обзорном исследовании журнала Nutrients были рассмотрены существующие научные данные о роли чеснока в эффективном снижении артериального давления.Исследования выявили полезные эффекты серосодержащих соединений, обнаруженных в чесноке, в частности аллиина, который составляет около 2,3% свежих чесночных головок. Было показано, что такие соединения, как S-аллилмеркаптоцистеин (SAMC), S-аллилцистеин (SAC), аллилметилсульфид (AMS) и аллилмеркаптан (AM) обладают противораковыми свойствами и другими полезными для здоровья свойствами. Чеснок также содержит терпеноиды, флавоноиды, стероиды и сапонины.Одно из ключевых соединений, аллицин, обладает несколькими защитными для сердца эффектами. Он помогает предотвратить гибель клеток, снижает окислительный стресс и борется с воспалением. Аллицин также помогает расслабить кровеносные сосуды, повышает уровень «хорошего» холестерина ЛПВП и снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП и общего холестерина. Он может уменьшить увеличение сердечной мышцы и окислительный стресс, которые связаны с сердечными заболеваниями.Также было обнаружено, что аллицин снижает свертываемость крови и высокий уровень сахара в крови. В исследованиях на животных было показано, что он снижает кровяное давление и предотвращает вредные изменения в кровеносных сосудах и сердце, вмешиваясь в определенные сигнальные пути.Кроме того, аллицин помогает регулировать артериальное давление, расширяя кровеносные сосуды посредством различных механизмов, включая выработку оксида азота (NO). Он также снижает экспрессию вредных рецепторов и белков, одновременно увеличивая защитные факторы, такие как Nrf2.Было показано, что аллицин уменьшает образование рубцовой ткани в сердце и снижает риск аритмий, влияя на токи калия. Другое соединение чеснока, аджоен, может предотвращать утолщение стенок кровеносных сосудов, что часто встречается при гипертонии и атеросклерозе. Аджоен хорошо работает в сочетании с аллицином для снижения артериального давления.Наконец, гамма-глутамилцистеин (GGC), содержащийся в чесноке, помогает расширять артерии и снижать артериальное давление в сочетании с аллицином. Чеснок и его соединения также обеспечивают сероводород, который расслабляет стенки кровеносных сосудов и улучшает кровообращение.В литературе обсуждаются различные механизмы, касающиеся антигипертензивного эффекта чеснока, с перекрывающимися молекулярными путями. Что касается снижения окислительного стресса, SAC может снижать активность никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФН) оксидазы и улавливать ROS.Было показано, что старый чеснок повышает активность супероксиддисмутазы у крыс с нефрэктомией. И аллицин, и SAC снижают образование ROS, вызванное ангиотензином II.NF-?B имеет потенциал для активации генов, которые производят провоспалительные цитокины, что может привести к воспалению в кровеносных сосудах. У крыс со спонтанной гипертензией было замечено, что пирролидин дитиокарбамат и SAC подавляют повышенные уровни NF-?B и ROS.Сероводород может снижать кровяное давление и вызывать вазодилатацию. Как упоминалось ранее, полисульфиды в чесноке усиливают регуляцию оксида азота (NO) и стимулируют сероводород за счет каталитического эффекта цистатионин-с-лиазы (CSE).Чеснок снижает образование ROS и повышает биодоступность NO, который является эффективным регулятором сосудистого тонуса и вазодилататором. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) регулирует баланс жидкости и артериальное давление. Было замечено, что повышенная активность РААС приводит к гипертонии.В одном исследовании была показана способность SAC и каптоприла синергически ингибировать ангиотензинпревращающие ферменты у морских свинок и снижать артериальное давление у крыс.Клетки гладких мышц сосудов (VSMC) также отвечают за регуляцию артериального давления и тонуса сосудов. Пролиферация VSMC снижается за счет снижения фосфорилирования EFK и прерывания фазы клеточного цикла G0/G1.Необходимы дополнительные исследования, чтобы пролить свет на роль чеснока, т. е. сырого и AG против обработанного чеснока, в управлении метаболическим синдромом и снижении артериального давления. Долгосрочное воздействие чеснока на здоровье сердечно-сосудистой системы до сих пор не полностью изучено.Кроме того, необходимо провести дополнительные исследования правильной дозировки и способа применения, чтобы в полной мере воспользоваться гипотензивным эффектом чеснока.Ожидания пациентов также должны быть управляемы, поскольку чеснок не снижает артериальное давление быстро. Последующие исследования должны подтвердить долгосрочные преимущества и оптимальное использование чеснока.Необходимо обратить внимание на аллергию на чеснок при его использовании для лечения гипертонии. Существуют некоторые предварительные данные об аллергенной природе чеснока, где в наблюдательном поперечном исследовании пищевая гиперчувствительность была вызвана чесноком или луком примерно у 3% пациентов.Поэтому нельзя недооценивать аллергическую гиперчувствительность к чесноку, особенно с учетом его большого потребления. Исследования также отметили случаи эзофагита и гастроэнтерита, вызванных чесноком.Низкое содержание белка и стабильность луковиц чеснока могут ограничить их будущее использование. Необходимо провести больше исследований биоактивных пептидов и методов гетерологичной экспрессии.При использовании в сочетании с лекарствами, влияющими на агрегацию тромбоцитов, чеснок может повысить риск кровотечения. Эти факторы следует учитывать при использовании чеснока в качестве средства для лечения гипертонии.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки