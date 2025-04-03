Advanced Biology: ледяные ванны активируют механизм обновления клеток

Канадские ученые из Университета Оттавы выяснили, что недельный курс холодных ванн активирует процесс аутофагии — естественного механизма клеточного самоочищения.В эксперименте участвовали десять здоровых мужчин, которые ежедневно по часу находились в воде температурой 14?°C. Анализ крови показал, что уже на четвертый день в организме испытуемых снизился уровень белка p62, который накапливается при нарушении аутофагии. К седьмому дню этот показатель продолжал снижаться, что свидетельствовало об ускоренном «омоложении» клеток.Аутофагия — это процесс переработки и утилизации клеточных «отходов». Клетки уничтожают поврежденные белки и органеллы, превращая их в строительные материалы для новых структур. Этот механизм помогает поддерживать клеточное здоровье и защищает организм от возрастных изменений, хронических заболеваний и воспалений.Ученые также зафиксировали повышенную активность фермента каспазы-3, связанного с апоптозом — контролируемой гибелью клеток. Это указывает на то, что организм не только очищался от поврежденных компонентов, но и избавлялся от непригодных клеток.Исследователи считают, что регулярное воздействие холода может повышать устойчивость клеток к стрессу, помогая частично отсрочить возрастные изменения и облегчить симптомы ряда хронических заболеваний. Однако ученые подчеркивают, что для подтверждения этих выводов необходимы дальнейшие исследования с участием большего числа добровольцев, включая женщин.

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