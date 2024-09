Ешьте их чаще: врач Байрамова перечислила продукты, влияющие на рост волос

По волосам можно определить здоровье организма в целом. К сожалению, иногда с ними бывают проблемы. Дерматолог дает советы, какое питание может помочь.Существует множество натуральных продуктов, способных ускорить рост волос, а также улучшить их состояние. Совместно с экспертом, доктором антивозрастной медицины, дерматологом, косметологом, специалистом в области питания Сабиной Байрамовой рассмотрим некоторые из самых эффективных продуктов, способных положительно повлиять как на рост волос, так и на их здоровье.Какие продукты улучшают рост волосМало кто знает, что, оказывается, на рост волос можно повлиять очень простым способом, всего лишь включив в свое меню определенные продукты. Доказанной эффективностью обладают:авокадо. Это кладезь полезных веществ, особенно витаминов C, E, B и микроэлементов — цинка, железа. Все эти вещества помогают в деле укрепления волосяных луковиц и стимуляции роста волос;лосось. Богат жирными кислотами омега-3, под действием которых снижается воспаление кожи, что благоприятствует хорошему росту волос;грецкие орехи. Содержат белок, цинк, биотин — все эти полезные вещества важны для волос;яйца. Богаты белком, железом. Эти вещества нужны для сохранения здоровья волосяных фолликулов, стимулируют рост волос.шпинат. Содержит много витаминов A, C, а также железа, они нужны волосам и коже.чечевица. В составе имеет много белка, цинка, биотина, которые нужны для укрепления волос;Киви. Большое содержание витамина C помогает в выработке коллагена, который не только необходим для волос, но и входит в структуру многих тканей организма.Включив в свое меню продукты из этого списка, вы сможете добиться уникальных результатов за самый короткий период времени. Если сочетать правильные продукты с хорошим уходовым шампунем, пользоваться кондиционером и не забывать принимать витаминно-минеральные комплексы, то эффект можно закрепить на длительное время.Другие способыПомимо продуктов, упомянутых ранее, существует ряд других натуральных ингредиентов, которые могут способствовать ускоренному росту волос:тыквенные семечки. Включают в себя цинк, железо, витамин Е — все эти элементы крайне необходимы для поддержания здоровья волос. Регулярное употребление тыквенных семечек может улучшить структуру волос, ускорить их рост;кокосовое масло. Это натуральное масло обладает увлажняющими и питательными свойствами, благодаря которым помогает укреплять волосяные луковицы, предотвращать ломкость волос. Нанесение кокосового масла на кожу головы ускоряет рост волос;куркума. Имеет в составе куркумин, обладающий противовоспалительным и антиоксидантным действием. Куркума помогает улучшить кровообращение в коже, а это благоприятствует более быстрому росту красивых волос;ростки пшеницы. Известны большим содержанием витаминов, минералов, аминокислот, которые помогают укреплять волосяные фолликулы, ускорять рост волос. Их можно добавлять в смузи, салаты, принимать в виде пищевых добавок.Почему волосы плохо растутСуществует несколько ключевых факторов, способных отрицательно повлиять на рост волос на голове. Сильный стресс вызывает повышенное выделение гормона кортизола, из-за чего волосяные фолликулы ослабляются и волосы растут медленнее. Если стресс длится долго или часто повторяется, волосы могут даже начать выпадать.Если в рационе не хватает важных витаминов, минералов, белков, необходимых для волос, организм замедляет их развитие. Например, их состояние ухудшается при дефиците железа, цинка, витамина С, биотина.Изменения гормонального фона, вызванные стрессом, заболеваниями или приемом лекарств, тоже приводят к ухудшению роста волос. Например, повышенный уровень андрогенов способствует их выпадению.Различные кожные заболевания (например, себорейный дерматит, псориаз или грибковые инфекции) раздражают кожу головы, блокируют рост волос.Слишком частое пользование горячими укладочными приборами, тугие прически или неаккуратное расчесывание могут вызвать повреждение волосяных фолликулов, и волосы станут расти медленнее.Устранение этих факторов путем снижения стресса, сбалансированного питания, лечения кожных заболеваний и бережного ухода за волосами способствует улучшению роста волос.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки