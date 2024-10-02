Врач Кондрахин рассказал, какая боль в спине может оказаться признаком инфаркта

Врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал боль в спине у пожилых людей симптомом, который может возникать при разных патологиях, включая инфаркт миокарда.Врач Кондрахин предупредил россиян, что боль, ощущаемая в спине, может оказаться проявлением целого ряда заболеваний. Прежде всего это относится к пожилым людям: у них боль в спине способна возникать как признак пиелонефрита, панкреатита, холецистита, язвы желудка, инфаркта.Врач Кондрахин рассказал, какая боль в спине может оказаться сигналом об инфаркте.«Если у человека болит спина на уровне грудной клетки, нужно исключать заболевание сердца: может быть начинается инфаркт. В этом случае следует пройти обследование, сделать ЭКГ», – пояснил медик в комментарии «Москве 24».Он добавил, что в случаях проблем с почками, пиелонефрита боль ощущается в поясничной области, причем она может быть очень интенсивной.Также боль в спине может ощущаться в области ниже грудной клетки и казаться опоясывающей. При таком характере боли возникают подозрения на панкреатит, холецистит, язвенную болезнь.Другие возможные причины боли в спине у пожилых людей – остеохондроз или патологии позвоночника. Боль при этом не очень сильная, но постоянная.

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