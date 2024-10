Обнаружена связь между повышенным потоотделением и чувствительностью кожи

Исследователи обнаружили неожиданную связь между повышенным потоотделением и чувствительностью кожи. Группа ученых из Университета Джорджа Вашингтона и их китайские коллеги провели масштабное исследование, результаты которого были представлены в Journal of the Drugs and Dermatology.В ходе эксперимента, в котором приняли участие 600 добровольцев, выяснилось, что люди, страдающие от первичного гипергидроза, производят в четыре раза больше пота, чем требуется для нормальной терморегуляции организма. Примечательно, что это происходит даже в отсутствие физических нагрузок или высоких температур окружающей среды.Исследование показало, что чрезмерное потоотделение тесно связано с повышенной чувствительностью кожи. У людей с гипергидрозом наблюдается усиление таких симптомов, как стянутость, зуд и жжение после использования косметических средств или воздействия стрессовых факторов. Причем степень выраженности этих симптомов коррелирует с тяжестью гипергидроза.Интересно, что повышенная чувствительность кожи у лиц с гипергидрозом наблюдается не только в местах активного потоотделения, но и на других участках тела. Ученые выдвинули гипотезу, что это может быть связано с аномальными нервными сигналами или общими генетическими факторами, лежащими в основе обоих состояний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки