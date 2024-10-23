Врач Мясников: попытка резко похудеть лишь провоцирует отложение жира

Врач Александр Мясников: заниматься постоянным подсчетом КБЖУ (количества калорий, белков, жиров и углеводов) – это далеко не самый правильный способ похудеть.Врач Мясников поделился в своем Telegram-канале рассуждениями о том, что многие люди с целью похудения начинают скрупулезно считать, сколько они употребляют с пищей и сколько тратят за день калорий. Медик заметил, что подобные подсчеты калорий или питательных веществ не гарантируют на самом деле похудения, поскольку процесс избавления от излишков жира не подчиняется таким схематичным и прямолинейны подсчетам.«Вопреки распространенному мнению, для снижения веса недостаточно считать количество калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Неважно, что вы съели. Важно, что всосалось вашим организмом» - подчеркнул специалист.Мясников обратил внимание на то, что вес неправильно рассматривать только как производное формулы «сколько калорий съел минус сколько калорий потратил» – по отношению к человеческому телу это так не работает. Врач заявил, что вес во многом завит от того, как функционирует система гормонов. Если человек, обиваясь похудения, начинает серьезно ограничивать себя в еде, его гормональная система активирует «режим экономии», тратя на выработку энергии меньше калорий чем обычно, а также включает компенсаторные механизмы, чтобы восполнить недостаток пищи и поступающих калорий. Мясников предупредил: попытки резко похудеть провоцируют увеличение аппетита и более интенсивное отложения жира.Врач назвал наиболее правильный способ похудения. Прежде всего, нужно ставить реальные цели и снижать вес постепенно. Главное при этом – питаться сбалансированно, без диетических крайностей, а также регулярно практиковать физические нагрузки, заключил известный медик.

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