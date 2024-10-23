Перечислены упражнения, которые нужно мужчинам выполнять каждый день, чтобы оставаться в форме

Когда дело доходит до поддержания формы, последовательность становится ключевым фактором. И вот какие упражнения лучше всего подходят для ежедневных тренировок.Приседания. При их ежедневном выполнении вы будете поддерживать подвижность и силу мышц. Как только вы сможете без проблем выполнять 25 или больше приседаний, их основным преимуществом станет мышечная выносливость.Отжимания. Это простое и эффективное упражнение, развивающее силу в груди, плечах и трицепсах.Подтягивания. Они позволяют использовать несколько разных хватов. Это даёт большой выбор без какого-либо дополнительного оборудования.Подтягивания с диваном, стулом или скамьёй. Также вы можете использовать параллельные брусья или кольца.Выпады. Можно делать выпады с ходьбой или выпады на месте с чередованием шагов. Предпочтительнее первый вариант.

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