Удивительно целебные свойства пастернака, о которых мало кто знает

Пастернак — сладковатый сочный корнеплод — близкий родственник моркови. Он относится к семейству Apiaceae, в которое также входят морковь, петрушка и сельдерей. Все эти растения относятся к роду PastinacaПастернак родом из Средиземноморья. Это двухлетнее растение достигает в первый год 1-1,5 метра в высоту. Урожай корнеплодов обычно собирают после первых заморозков. Если оставить его расти, то растение сформирует зонтики с маленькими желтыми цветами. А на следующий год появятся семена.Корнеплоды пастернака похожи на морковь, но они белого или кремового цвета и более сладкие, чем морковка. Зимние морозы важны для выращивания пастернака, поскольку именно под их воздействием значительная часть крахмала преобразуется в сахара и в этом случае корнеплоды становятся крупными, твердыми и аккуратной формы. Пастернак собирают, когда его корнеплоды достигают от 15 до 25 сантиметров в длину. Растение выдергивают из почвы целиком, как и морковь.Польза пастернака для здоровьяВ пастернаке содержится больше сахара, чем в моркови, редисе и репе. Он достаточно калориен, его энергетическая ценность составляет 75 килокалорий на 100 грамм, и в этом отношении он сопоставим с бананом и виноградом. Но сладость и калорийность не мешает пастернаку быть богатым источником некоторых полезных для здоровья фитонутриентов, витаминов, минералов и клетчатки.Пастернак — один из отличнейших источников усвояемой и неусвояемой пищевой клетчатки. В 100 граммах корнеплодов пастернака содержится 4,9 грамма клетчатки, что составляет 13% от рекомендованной дневной нормы потребления.Как морковь и другие представители семейства зонтичных, пастернак содержит немало полиацетиленов — антиоксидантов фалкаринола, фалкариндиола, панаксадиола и метилфалкариндиола.Исследования, проведенные учеными Университета города Ньюкасл-апон-Тайн, пришли к выводу, что эти соединения обладают противовоспалительными, противогрибковыми и противораковыми свойствами и помогают защититься от рака ободочной кишки и острой лимфобластической лейкемии.Свежие корни пастернака также богаты витамином C — 17 миллиграмм, то есть 28% от дневной нормы потребления. Витамин C — мощный водорастворимый антиоксидант, который человеку легко получить из природных источников. Он помогает человеческому организму поддерживать в здоровом состоянии соединительные ткани, зубы и десна. Его антиоксидантные свойства способствуют предотвращению раковых заболеваний, устраняя из организма вредоносные свободные радикалы.Кроме того, пастернак богат многими витаминами комплекса B, фолиевой кислотой, витамином B6 (пиридоксином), тиамином и пантотеновой кислотой, а также содержит витамины K и E (1,49 миллиграмма, то есть 7% от дневной нормы потребления).Он содержит в полезных количествах такие минералы, как железо, кальций, медь, калий, марганец и фосфор. Калий является важным компонентом жидкостей клеток и организма и помогает контролировать сердечный пульс и кровяное давление, устраняя вредное воздействие натрия.Выбор и хранение пастернакаНа севере Европы сезон пастернака наступает после первых заморозков и длится до марта. Многие семьи выращивают пастернак на своих огородах, как и морковь.Отдавайте предпочтение свежим, твердым, мясистым корнеплодам средних размеров. Избегайте слишком длинных, тонких и хвостоподобных корнеплодов. Избегайте также одеревеневшего перезрелого пастернака, поскольку его вкус хуже. Не покупайте и мягкие, морщинистые корнеплоды, а также пастернак с шишками и вмятинами.Храните пастернак в пластиковом пакете в отделении холодильника для овощей при температуре от 0 С до +5 С. Не помещайте пастернак в морозилку.Меры предосторожностиУ некоторых чувствительных людей пастернак может вызвать реакции гиперчувствительности, контактный дерматит и аллергический синдром ротовой полости. Симптомы этих реакций могут включать в себя сыпь и повреждение кожи. Наиболее распространенными признаками аллергического синдрома ротовой полости являются зуд и ощущение жжения на губах, во рту и в гортани. Людям, у которых есть аллергия на грецкие орехи, инжир, морковь, петрушку и другие продукты, могут быть чувствительны также и к пастернаку. В таких случаях его употребления в пищу следует избегать.Питательная ценность пастернакаВ скобках приведен процент от дневной нормы потребления. Питательная ценность приведена из расчета на 100 грамм свежего сырого пастернака по информации от Министерства сельского хозяйства США.Общие сведения:энергетическая ценность — 75 килокалорий (4%);углеводы — 17,99 грамм (14%);белок — 1,20 грамма (2%);жиры — 0,30 грамма (1%);холестерин — 0 миллиграмм (0%);клетчатка, входящая в состав пищи — 4,9 грамма (13%)Витамины:фолаты — 67 микрограмм (17%);никотиновая кислота — 0,700 миллиграмма (4%);пантотеновая кислота — 0,600 миллиграмма (12%);пиридоксин (витамин B6) — 0,90 миллиграмма (7%);рибофлавин (витамин B2) — 0,050 миллиграмма (4%);тиамин (витамин B1) — 0,090 миллиграмма (7,5%);витамин A — 0 международных единиц (МЕ, IU) — 0%;витамин C — 17 миллиграмм (29%);витамин K — 22,5 микрограмм (19%).Электролиты:натрий — 10 миллиграмм ( калий — 375 миллиграмм (8%).Минералы:кальций — 36 миллиграмм (3,5%);медь — 0,120 миллиграмма (13%);железо — 0,59 миллиграмма (7,5%);магний — 29 миллиграмм (7%);маргацец — 0,560 миллиграмм (24%);фосфор — 71 миллиграмм (10%);селен — 1,8 микрограмма (3%);цинк — 0,59 миллиграмма (5%).Фитонутриенты:альфа-каротин (?-каротин) — 0 микрограмм;бета-каротин (?-каротин), которым богата морковь — 0 микрограмм;бета-криптоксантин (?-криптоксантин) — 0 микрограмм;лютеин-зеаксантин — 0 микрограмм.

